文旅部回应人民网：已向旅行社退还34.62亿元旅游服务质保金

人民网记者提问

人民网北京2月26日电（王国菁）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，针对人民网记者的提问，文化和旅游部市场管理司司长刘克智回答称，据统计，全国有3.9万家旅行社，截至2月25日提出暂退质保金的共35200家，占旅行社总数的90%。应退保证金总额达到80亿人民币，现在已经退还了34.62亿元。

“从反馈的情况看，暂退保证金的政策有效地舒缓了企业现金流的压力。”刘克智介绍，早前文化旅游部印发了相关通知，决定向旅行社暂退部分旅游服务质量保证金，暂退的范围为全国已依法缴纳保证金、领取旅行社业务经营许可证的旅行社，暂退标准是现有缴纳额的80%。各地文化和旅游行政部门按照要求确定了专人专班，建立了工作台账，主要加强与各银行联络，为旅行社提供服务。

除此以外，刘克智还介绍了以下三项政策措施为文旅企业疏困解难。

一是推动出台扶持政策，文化和旅游部与国家发改委、财政部、人民银行、人力资源和社会保障部、国家税务总局等部门密切沟通，积极推动惠及文旅行业的扶持政策出台，涵盖资金支持、金融政策、税费减免、降低成本、政务服务等五个方面。特别是针对文旅行业出台了延长旅游企业2020年度亏损的结转年限，对提供文化体育、旅游娱乐等服务所取得的收入免征增值税，城市维护建设税和教育费附加，不得盲目抽贷、断贷、压贷等专门政策。

二是加大资金支持力度。2月6日，文化和旅游部配合国家发改委下达了文化旅游提升工程2020年度第一批中央预算内投资计划，安排了33.37亿元，共支持旅游基础设施和公共服务设施项目343个。

三是丰富在线服务方式。为方便文旅企业及时了解中央和各地出台的疏困措施，我部对这些政策在部官方网站按照地区和类型的政策措施进行分类，便于企业查询。

刘克智表示，疫情发生以来，文化和旅游部按照中央应对疫情工作领导小组的各项安排，加强统筹调度，及时采取行动，主要做以下两方面工作：

一是全面加强文化活动及场所的管控。文化和旅游系统所属文艺院团全部停止组织文艺演出活动，所属的演出场馆、剧院停止组织接待文艺演出活动，全国公共文化场所包括各级图书馆、文化馆、博物馆、美术馆停止对外开放，原组织安排的文化活动或取消或延期。各地网吧、游艺、娱乐场所全面停止营业，全面停止了审批营业性演出活动和交流性演出活动。

二是全面加强旅游经营活动的管控，全面停止了旅行社及在线旅游企业经营旅游业务，停止组织所有国内和出境的团队旅游业务，全国旅游景区也停止对外营业。经过共同努力，有效地防止疫情通过文化和旅游途径传播和扩散。