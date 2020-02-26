商务部：疫情防控期间对住宿餐饮企业等生活服务收入免征增值税

人民网北京2月26日电 （许心怡）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，疫情发生以后，住宿餐饮企业营业收入大幅下降，企业经营压力很大。党中央、国务院高度重视，出台了一系列的支持政策，主要包括对疫情防控期间住宿餐饮企业等生活服务收入免征增值税；对湖北以外的中小企业免征2-4月养老、失业、工伤保险费，对大型企业减半征收；对湖北省的企业免征2-6月养老、失业、工伤保险费；缓交住房公积金；2-6月电价降低5%。

冼国义强调，对受疫情影响较大的住宿餐饮等行业，金融机构不得盲目抽贷、断贷、压贷。很多地方也出台了支持措施，有的对住宿餐饮企业给予房租减免的支持，有的给予失业保险、稳岗返还补贴，有的为餐饮企业向大型集团用户提供团餐牵线搭桥。

冼国义介绍，根据商务部对4000多家生活服务企业开展的问卷调查显示，截至2月25日有22%的企业表示已经享受到支持政策，一些大型住宿餐饮企业得到了银行的贷款支持，明显缓解了资金压力。

“我们也注意到住宿餐饮等行业中小企业居多，可抵押物少，如何使这些中小企业尽快地、顺利地得到金融支持，维护好他们的资金链；如何使这些企业更有效的降低经营成本，渡过这一困难时期，还需要金融机构持续的业务创新，行业、企业与政府部门共同努力。”冼国义指出，疫情不会改变住宿餐饮等生活服务业快速发展、持续升级的趋势，疫情结束后预计住宿餐饮会迅速恢复。商务部还在会同相关部门进一步研究出台更有针对性的政策措施以支持企业度过难关。同时我们还在研究疫情结束后振兴餐饮业的举措，促进餐饮业绿色、节约、生态发展。