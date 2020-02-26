“致敬逆行者：为爱战疫，最美归来”
伊美尔集团为医护人员提供万份“逆行焕颜”免费护理
近日，伊美尔集团宣布在北京全市范围内开展“致敬逆行者：为爱战疫，最美归来”活动，为医务工作者提供总价值5000万的“逆行焕颜”免费护理（含面部检测+面部清洁+中胚层治疗）。3月1日至3月31日期间，北京市所有医护人员均可通过扫码伊美尔幸福院区公众号进行线上预约，之后凭相关证件享受此项服务。
据伊美尔相关负责人表示，疫情当前，企业更应担负起社会责任，此次活动正是伊美尔“小企业·大公民”价值观在行动中的具体体现。
该负责人表示，此次肺炎疫情发生后，伊美尔第一时间投入到了抗击肺炎的战役中，并密切关注疫情动向。伊美尔关注到，医务工作者因长时间接触消毒液双手变得粗糙，因长期佩戴口罩脸颊布满伤痕。因此，集团决定为医务工作者提供一份“美丽保障”，人民的健康由医务人员守护，那么医务人员的美丽，理应由医美企业守护，伊美尔义不容辞。
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