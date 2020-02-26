恒基兆业“抗疫基金”向湖北等地捐赠价值4500万药品和物资

恒基兆业集团主席李家杰、李家诚继1月28日宣布启动1000万元人民币的第一批“恒基兆业抗疫基金”助力新冠肺炎防控之后，近日宣布在香港及内地同时推进一系列抗疫行动，首期通过捐赠公共交通工具长效消毒服务、捐赠保健品保护医护人员和捐赠药品直接救助患者三项举措助力抗疫，这些物资、药品和服务价值达4500万元人民币，近期将分批装箱运至湖北疫区。

此次捐赠保健品将通过湖北省青少年发展基金会调配发放到湖北省55家医院（包括31所医院、方舱医院和24所卫生防控及救援机构）及相关机构的15万医护人员手中，主要包括46万支能量棒和22.5万瓶高含量维生素C。

2月21日，第一批满载能量棒的车准备发往湖北抗疫一线

2月23日，武汉市中心医院、第一医院等已经收到远道而来的能量棒

“清肺排毒汤”作为国家卫健委和国家中医药管理局推荐的治疗新冠肺炎的临床用中药药方，已经开始用在湖北重点医院的临床治疗中。此次捐赠的20万剂“清肺排毒汤”颗粒制剂，将用于帮助湖北19家医院的26000名患者。

2月21日，生产线师傅在紧锣密鼓地将刚生产的“清肺排毒汤”颗粒制剂装箱

在香港，“抗疫基金”考虑到公共交通工具和大众出行息息相关，交通工具的卫生可以减少大众感染病毒的机会，宣布全额资助为公共交通工具免费喷涂能长效消毒的纳米光触媒。本周开始将陆续为全港4,350辆小巴喷涂，并为18,000多部出租车提供特制免费喷雾剂。