凝心聚力抗击疫情 康宝莱在行动

从2月10日开始，康宝莱各地分公司已经复工，客服中心和物流中心也正式启用。康宝莱支持员工在家办公，并为员工提供了口罩、消毒用品、体温计等安全防护用品，为员工复工后提供安全保障。此外，公司还联手中智职业心理健康中心提供专业员工关爱热线，进行情绪支持和咨询辅导。

在生产供应方面，目前康宝莱旗下长沙、苏州、南京工厂都已经正式复工。在加强生产场所消毒和从业人员安全防护的前提下，积极谋划,多措并举,科学有序的恢复产能，全力保障生产和供应。疫情出现后，康宝莱的供应链系统也面临了人力短缺、物流中断等挑战。为了将产品尽快送到消费者手中，通过与第三方物流合作伙伴的不懈努力，康宝莱位于中国大陆的7个配送中心均已正常配送。另外，海外购产品也已经在2月3日海关恢复工作之后恢复正常运营。

针对疫情下复杂的经营形势，康宝莱向经销商大力宣传疫情防控举措。广大经销商选择主动停会，各地营养俱乐部也积极遵守各地政府的防疫规定对经营场所采取隔离、封闭、消毒等防控措施，以降低疫情传播风险。康宝莱也对经销商发出倡议，要求他们严格遵守当地规定，关注个人和客户的防护与健康，进一步规范宣传推广，严格杜绝虚假及夸大宣传，确保合规经营。此外，公司还为湖北经销商拟定了特殊的送温暖政策，为他们免费提供康宝莱大蒜素片。

截至目前，康宝莱联同其服务提供商的爱心捐款及捐赠物资累计已达474万元人民币。康宝莱携手广大爱心服务提供商通过中国红十字基金会向武汉市及周边疫情较严重地区累计捐款总额已达260余万元。这些资金将全部用于采购医用口罩、防护服、测温仪等疫区急需的医疗物资。2月25日，康宝莱又通过中国红十字基金会向武汉地区的四所定点收治医院定向捐赠6000罐、总价值人民币207万元的康宝莱蛋白营养粉，为一线医务工作者提供营养补给。本次接受捐赠的四所定点收治医院包括华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉市金银潭医院、武汉市第三医院首义院区（营养）以及武汉市第四医院。康宝莱近期还计划继续追加捐赠，凝心聚力抗击疫情。

随着疫情防控形势的变化，康宝莱推出一系列战略举措，在促进业务稳定运营方面也做出积极努力。康宝莱早已经拥有基于微信、网站、APP的三位一体的电子购物系统，从下单到发货都可以在线上完成。去年10月，康宝莱搭建在微信平台的“康宝莱官方商城”也正式上线。疫情当前，公司鼓励和引导营销人员利用包括“康宝莱官方商城”在内的各类数字化工具开展业务，共同努力尽量将疫情对业务的影响降到最低。各地营养俱乐部也积极将业务渠道从线下转到线上，服务新老用户。除此之外，公司还在促销、新品上市、销售奖励等方面进行业务激励。特别值得一提的是部分经销商因为疫情导致现金流告急，公司提供了“赊购额度”来缓解经销商资金压力，保证正常业务运转。目前，数字化营销工具受到了经销商的广泛欢迎，基于社交电商平台，以用户需求为核心，将线下渠道和线上渠道打通，即使在疫情期间也依然运营得有声有色。

受到本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，消费者对于个人营养和健康更加重视的关注持续上升。专业的健康管理和服务，优质的营养健康产品必然是产业未来强势增长的方向。康宝康将持续关注消费者的营养与健康，承担社会责任，坚守合法合规经营，以优质的产品和服务，为中国健康产业的快速发展做出贡献。