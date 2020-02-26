国家二级心理咨询师 丁思远

有这样一群人，他们有着不错的成绩，拿着不错的薪水，身边也有不错的人际关系……一切在外人看来都似乎不错，但是他们本人的内心却像一潭死水，感受不到痛苦，也感受不到快乐，在“扮演一个正常人”的面具之下，是情感上的麻木。

如果你对负面情绪麻木，如感受不到悲伤、心痛，很可能是内在的防御机制将情绪隔离了出去，以免受伤。每个人都有自己的心理防御机制，在遇到可能会威胁到内心平安的情况时，会自动做出防御反应来让自己免受伤害。但由于童年时期的一些经历，有时会导致防御机制过度启动，就像一朝被蛇咬十年怕井绳，一点风吹草动防御机制也会迅速启动，结果就是有一点点苗头就赶紧“撤离”难过、不悦的现场，久而久之便感受不到负面情绪了。

如果是对积极情绪感到麻木，很可能是“不配得感”导致的。我们相信自己是个什么样的人、因此值得拥有什么样的生活，这个信念通常从童年期就建立，然后影响之后的每一个决定和选择，最终让我们过上心目中认为自己匹配的生活。如果我们觉得自己不够好，不值得或不应该拥有好的生活，不配去感到开心和幸福，那么出现任何好的事情，我们都不会允许把它们和自己联系起来。高度的不配得感也是抑郁症的一种症状，感受不到快乐、自我评价很低、容易内疚和自责。

情感麻木并不是一个人天生的状态，通常是在童年时期习得的。孩童时期，我们只能依靠成年人活着，没办法反抗。适应成年人营造的家庭氛围，让他们满意，是孩子保护自己的最好方法。在家庭暴力、经常感受到父母指责和侮辱、表达情绪和需求时不被满足甚至受到惩罚的情况下，隔绝掉一切感受，让自己麻木不仁已经是一个孩子忍受当时状况最好的方法了。

只是，我们已经长大了，不再是只能用麻木来忍耐而别无他法的孩子，我们有能力让自己体验更好的生活。如果你想要拥有丰富的感受，体验生活的真实感，可以试着做以下事情：

1.认识到麻木是为了保护自己而出现的。感受不到情绪不是你的错，那曾经是最好用的方法，为你提供了好好活到现在的支撑和帮助。请感谢自己，渡过了那么多困难的时刻，始终没有放弃生活的希望。

2.建立更多的自我保护机制。除了让自己从情绪中隔离出去，多找一些保护自己的方法。比如结交一些值得信任、能在需要帮助时出现的人，或寻求专业的心理咨询师；一个安全发泄情绪的方式，写日记、运动或者和宠物对话等；找些能让自己感到自信和寄托的事情；不断学习新技能让自己意识到进步和变好等。

3.照顾自己的内在小孩。如果你童年时有长辈不允许你表达情绪而只好选择压抑，那么请留意现在的你，是否也有一部分在自动扮演那个长辈的角色，也不允许自己内在的小孩表达情绪。如果有，请有意识地让那个部分放松一些，做一次自己的理想父母，允许那个充满情绪的内在小孩充分表达情绪，好好照顾它。如果你依然无能为力，建议向专业的心理咨询师求助，去找到那条更美好的路。▲