受表扬，上课更认真
赞扬他人有巨大的正面作用。美国杨百翰大学教育学院的研究者发现，受到老师的表扬而非责骂，学生能更好地在课堂上集中注意力。
研究人员花了3年时间在密苏里州、田纳西州和犹他州的19所小学里观察了2500多名学生。这些孩子来自从幼儿园到六年级的151个班级。分析结果显示，当老师给予的表扬多于训斥时，学生对学习任务的专注度提高了20%~30%。老师的表扬和训斥一样多，学生对学习任务的专注度也有所提高。如果老师们能把表扬与训斥的比例提高到2：1或更高，学生们在课堂上的表现就有更多的改进。
发表在《教育心理学杂志》上的这项研究成果认为，表扬是教师反馈的一种形式，学生需要这种反馈来理解他们被期望做出什么样的行为，以及教师看重什么样的行为。因此，表扬可以成为教师激励学生更加努力学习的有力工具。每个人都希望自己付出的努力得到赞扬和认可，这是培养孩子自尊和自信的重要组成部分。此外，从行为角度，被表扬强化的行为往往会增加；所以如果老师赞扬学生的良好行为，好的行为会增加，学习效果也会改善。▲（卢一飞）
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