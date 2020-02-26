疫情下“感冒”了怎么办

主讲人：中山大学附属第一医院风湿内科主任医师 杨岫岩

近日，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国多地蔓延，许多人都“谈感冒色变”。这是因为早期新型冠状病毒感染的肺炎与感冒的表现几乎没有区别，当人们出现类似感冒症状就十分恐惧，深怕自己中招了。

一些原本只是感冒的病人去医院门诊、急诊“拥挤”看病时，反而可能感染新型冠状病毒。但不去医院如何知道自己是“感冒”还是“新型冠状病毒感染的肺炎”呢？

通常情况下，普通感冒以咽部干痒、打喷嚏、鼻塞、流鼻涕为主要症状，一般无全身症状。若发热也无大碍，吃点退热药，多喝水，只要不继发细菌感染，通常1~2周内会自愈。

流感以突然高热、头痛不适、畏寒为主要症状，呼吸症状较轻，全身性症状较重，如全身酸痛、咽干、眼干等。

新型冠状病毒是种呼吸道病毒，与流感病毒相比，不但有相同的高度传染性，还很容易发生重症肺炎。潜伏期平均在7天左右，短的2~3天，长的10~12天，一般不会超过14天。症状以发热、乏力、干咳为主要表现，部分患者起病症状轻微，可无发热。另外，感染该病毒后，约半数患者在3~5天后出现胸闷、呼吸困难等表现。严重者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出现凝血功能障碍等。

一般来说，人体在感染呼吸道病毒后经过一段时间，身体会产生抗体，将病毒清除，不治而愈。既然如此，那为什么“流感”还会死人？这是因为在身体产生抗体清除病毒前，出现了一些严重并发症，比如原有的肺气肿、心脏病等加重。治疗新型冠状病毒感染的肺炎虽然没有特效药（大家不必因为没有特效药而恐慌，感冒也没有特效药），但同样有“不治而愈”的特征。只要在身体产生抗体驱逐病毒前不发生致命性问题，就可痊愈。

新型冠状病毒感染的肺炎治疗主要是对症治疗，即低氧者吸氧，吸氧不行就上呼吸机；抗炎，严重者需要使用激素，不太严重者就用抗炎药阿司匹林、尼美苏利（抗炎效果好但要警惕肝脏毒性）、洛索洛芬等；有继发细菌感染风险者用抗生素；老年或有慢性病的患者注意防止并发症。只要帮助病人支撑到抗体产生，又不出现细菌感染或其他并发症，病人就痊愈了。

在特殊时期发现自己“感冒”了，怎么办？1.自我隔离。如有二套房，自己单独住一套。如果没有就自己一间房，但要关上房门，并开窗通风，可在窗台上放一个风扇往外吹，病毒在空气中存活的时间十分短暂，只要窗外是无人和空旷的地方，就不会导致病毒传播。出自己房门时戴口罩，同时提醒家人戴口罩。让家人把三餐食物放在房门口，待家人离开后自己开门取。直到感冒症状消失痊愈后，才可结束自我隔离。若症状没有缓解，应及时去医院检查。2.多喝水。水里可适量加入维C泡腾片。3.对症用药。如用阿司匹林或洛索洛芬退热。4.测血氧。去药店买一个夹手指的血氧监测仪，每日早晚动态测一下血氧饱和度（SpO2），正常人的SpO2多在98左右。如出现下降趋势，例如开始时一直在97~98，现在只有94~95，建议及时去医院抽血和照肺部CT筛查。5.严把关。万一是新型冠状病毒感染的肺炎，患者须严格听从医院安排进行隔离和治疗。