A型和B型的人易得血栓

近日，荷兰格罗宁根大学研究者发现，与O型血的人相比，A型和B型血的人患危险性血栓的风险更高。

通过对英国生物银行中40余万名无血缘关系的参与者的血型进行分析，研究人员发现，A型和B型血的人加起来，比O型血的人心脏病发作风险高8%，心力衰竭风险高10%。研究人员还发现，不同血型的人最大的区别在于静脉中的血栓。与O型血的人相比，A型和B型血的人深静脉血栓形成的风险高51%，患肺栓塞的风险高47%，但这两种血型的人患高血压的风险比O型血的人低3%。

发表在《动脉硬化、血栓形成和血管生物学杂志》上的这项研究可对个性化医学产生深远影响。非O型血的人往往有较高的心血管病风险，因此一定要注意保持健康的生活方式。▲（郭铁亮）