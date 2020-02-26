解放军火箭军特色医学中心内分泌科主任医师 李全民

疫情当前，糖友更须保护好自己。从当前感染冠状病毒重症及死亡的病人情况来看，不少患者都伴有慢性疾病。在最早被披露详细信息的40例死亡病例中，有47.8%合并有糖尿病。糖友血糖浓度过高会抑制白细胞的吞噬作用，降低防御感染的能力，而且高糖的环境是细菌、病毒良好的培养基。因此，糖尿病人更容易被新型冠状病毒感染，且一旦发生，病情也会更加危重。糖友应对疫情，我们有如下建议：

控制好血糖。目前为有效隔离感染源，多地鼓励大家不要外出，但也因此导致了糖尿病患者定期至医院复查出现困难及风险。在此情况下，糖友需要增加在家监测血糖的次数。争取使空腹血糖控制在 4.4~7.0毫摩尔/升，随机血糖 <10毫摩尔/升。儿童及老年人适当放宽；针对孕妇，空腹血糖 3.3~5.3毫摩尔/升，餐后2小时血糖 <6.7毫摩尔/升。

加强营养，防止病毒侵入。多吃富含蛋白质、维生素等食物，注意少食多餐。避免过度食用油炸、爆炒食物，避免大量淀粉类（如米、面等主食，土豆、红薯以及市面上标注无糖点心等）摄入，尤其注意每日坚果食用不可超过一掌心的量。

保持中低强度锻炼。建议糖友可采用一些中低强度的运动，如在家慢走、跳绳，也可利用家务活，以保证每日活动量。保证每周至少5天，每次至少 30 分钟中等强度的有氧体力活动（最大心率的 50~70%）。

加强防护，避免感染，外出后注意消毒。若不得不去医院，推荐佩戴外科手术专用口罩或N95口罩，避开疫情集中的定点医院，考虑就近的社区医院。如需陪同，最多有1名家属陪伴。

养成良好的饮食烹饪习惯。尽量避免接触野生动物或养殖动物；切勿食用生食，做饭时彻底煮熟肉类和蛋类。生食、熟食的切菜板、刀具分开。

如有可疑症状，及时就医。糖友如果出现咳嗽、咳痰、发热(体温>38摄氏度) 时，或日常活动或休息时出现呼吸困难，深呼吸时感到疼痛，心跳不明原因加快，感冒或流感好转后突然病情恶化，请戴好口罩，及时前往当地正规公立医院就诊。