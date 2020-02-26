目前，全国都在对抗新型冠状病毒疫情。上了年纪的人多有基础疾病，一旦被感染，容易病情危重、多器官衰竭甚至死亡。因此，老人防疫不容马虎，疫情下，5类老人尤其需要关怀。

独居空巢老人：增强身心素质。空巢老人因缺乏家人照料，往往饮食不均衡，营养不够全面，加之心理上比较孤独，因而身心健康程度比不上非独居老人，更易受到病毒侵扰。另外，空巢老人往往在疫情信息和防护知识的获取上存在局限，哪怕出现不适症状，也可能因怕麻烦或不了解准确的就医流程而耽误最佳医治时机。一旦出现危重症，空巢老人也很难凭一己之力及时应对。

要预防病毒首先需增强体质，空巢老人要尽量做到营养均衡，除了平衡膳食外，可选择口服营养补充剂；坚持太极拳等居家锻炼，保持积极心态；最好每天上上网、读读报，了解最新疫情信息，不要轻信谣言，也不要进行不靠谱的熏醋消毒等；家中要备好体温计和口罩，每天监测体温，一旦出现发热、咳嗽等症状要及时和亲属或社区联系；社区也可组织专业人员登门为老人记录身体状况，但疫情流行期间，为避免交叉感染，可改为电话询问的方式。

患慢性病的老人：提升抗病能力。数据显示，截至2018年底，超1.8亿老人患有慢性病，患有一种及以上慢性病的比例高达75%。湖南省人民医院呼吸科主任医师蒋永亮表示，糖尿病、高血压、慢阻肺是中国老人的常见慢性病。这些疾病造成他们免疫功能减退，甚至代谢紊乱，导致抗病能力下降，成为细菌、病毒的易感人群。老年患者一旦被新型冠状病毒感染，不仅可能加重基础病病情，且极易发展成重度肺炎，危及生命。

除了采取必要的防护措施，这部分老人必须严格控制自身慢性病的发展，比如保证血压、血糖平稳，提高机体免疫力；此外，不能出门不代表不能“动”，“宅”在家的慢性病老人更要控制饮食、适当运动，以免血糖和血压波动，诱发心脑血管疾病；特殊时期，日常服用的慢性病药物，可通过网上问诊、线下邮寄获取，或让子女去医院开1~2个月的药，减少老人疫情期间去医院的次数。

失能老人：做好被动防护。在中国老年群体中，失能、部分失能者约有4000万。失能老人丧失了部分或全部生活自理能力，有些甚至无法自行测量体温。不过，他们的身边往往会有照料者，因此防护工作以被动防护为主。

为避免老人被感染，如果没有必要，尽量不让他们出门；照料者需做足防护工作，出门戴口罩，回家马上更换衣服、洗手消毒，以防将病毒传染给老人；注意帮老人维持合适的室温，定时开窗通风；为避免感冒，建议增加通风次数、减少通风时间，同时注意保暖；如果照料者本身出现呼吸道疾病症状，在家中也应佩戴口罩，并适当居家隔离。

农村留守老人：村委会负起责任。农村卫生条件相对落后，留守老人的健康素养普遍偏低，健康知识相对较少，且不能熟练使用手机，消息往往比较滞后，对新型冠状病毒导致的肺炎症状、防疫措施了解不到位，不利于遏制疫情。

“抗疫战”要充分发挥村委会等基层组织和乡村医生的作用，做好留守老人的疫情防控工作；大喇叭、拉横幅、上门讲解等宣传方式，可有效提高老人对这场疫情的认识，督促他们做好防护；禁止老人聚集，对他们常活动的场所也要每日消毒。

住养老院的老人：机构管理要全面。养老院属于聚集场所，尤其需要做好防护。

养老机构应建立老人和工作人员的健康档案，每日测体温登记；必要时养老机构可实施封闭式管理，暂停访客；注意通风，每半日至少开窗30分钟以上；洗手间配备足够的洗手液、擦手巾，并提供护手霜防皮肤皲裂；经常晾晒老人的衣服被褥，桌椅、地面等定时清洁消毒，餐具最好避免交叉使用；如果发现老人有咳嗽、发热、乏力等症状，应及时做好记录并单间隔离；如有异常或突发情况，立刻送医救治。

蒋永亮表示，老年朋友不必太过焦虑，平时只要避免外出、不要聚集，就能有效防范感染。需要提醒的是，如果老人有轻度发烧、咳嗽、乏力等症状，尽量不要急于去医院，可选择网上诊疗，不仅可直接与医生沟通，还能避免交叉感染。▲