蹒跚学步的宝宝、换牙期的孩子，最容易出现牙外伤。国际牙外伤协会报告数据显示，每两个孩子中就有一个发生过牙外伤，1~3岁的乳牙期早期及8~12岁的换牙期是最高发的年龄段。牙髓牙根的稳定对儿童牙齿排列是否整齐有重要意义，因此牙齿受到外伤后，需要及时有效的治疗和护理，否则影响功能和外观。

孩子学走路，一个不小心，就可能摔倒而伤到牙齿。但有些家长认为，反正早晚要换牙，出现外伤不用治疗。这是认知误区，乳牙受伤可能会影响恒牙萌出。临床上，婴幼儿多出现乳前牙外伤（上颌乳前牙挫入伤，也就是牙冠没入骨和软组织）。对于这种情况，要重点关注软组织损伤，给予消毒、清创、止血处理；如果发现挫入乳牙位于恒牙胚舌侧或侵入恒牙胚，应及时拔除乳牙；如果乳前牙受外伤挫入后在恒牙胚唇侧，可观察3~4周；如果牙齿3~4周开始再萌出，一般可予以保留，否则仍需拔除挫入乳牙。

换牙期的孩子，如果出现牙外伤，可以分以下五种情况处理：

1.牙齿无明显缺损、松动及移动。这种情况是最轻的牙外伤，牙髓活力一般不受影响。2周内应避免受损牙齿遇到过冷或过热的温度刺激，不要咀嚼过硬的食物。如果没有不适感，按照2周、1个月、3个月、半年、一年的复查周期复查牙髓活力即可。

2.牙齿有牙冠缺损，未露牙髓。这种情况应及时修复牙冠外露的折断部位，恢复牙冠外形，保持牙齿正常的宽度和长度，有利于维持正常上下咬合关系和牙弓长度，不影响后续牙弓生长发育。

3.牙齿有牙冠缺损，缺损处露出牙髓。这时应及时根据露髓情况做牙髓相应的治疗，并密切观察后续牙根发育情况。无症状下，定期拍摄牙片检查牙根及牙髓腔情况是否稳定，如有相应改变需要及时处理。牙外伤露髓治疗相对复杂困难，复查时间跨度较大，复诊周期可能跨越到成年后。所以，患儿家长要有心理准备。

需要提醒的是，以上三种情况如果伴有牙齿有2个方向及以上的松动，一般需要做牙齿固定。

4.牙冠无缺损，但有牙齿挫入或脱出。这种情况下可以观察等待其自行萌出。如果几周后不萌出，需要做正畸牵引复位。多数牙后续有可能做牙髓治疗，时间根据复查牙髓情况决定。脱出的牙齿涉及到再植、复位和固定，是否成功与牙体脱出的时间间隔密切相关。通常，牙齿全脱出后越快被植回牙槽窝，预后越好。

5.整个牙齿完全磕掉。完全磕掉的离体牙如果有泥土，可以用清水轻轻冲掉，避免搓洗，之后泡在生理盐水内或消毒后的牛奶里，如果没有也可以含在嘴中，但一定要避免误吞。牙齿本身的情况决定了再植的成功率，断裂牙齿最忌讳的就是用布或纸巾包裹，因为保持牙体湿润可以增强牙齿根面牙周膜的完整和活性，提高再植的成功率。

为保证孩子牙齿健康齐整，家长除了看管好玩耍中的孩子，还有一个顺口溜需谨记：乳牙受伤要就医，恒牙折断要寻觅；保持湿润泡牛奶，没有盐水放嘴里。不摇不晃要注意，冷热酸甜莫刺激；按照时间来复查，停止工作别受力。▲