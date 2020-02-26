东京现“来自武汉的报恩”：是“风月同天”的注脚

“你投我以桃，我报你以李。”最近，一中国女孩穿玩偶服在日本东京街头发放爱心口罩的视频，引发广大网友关注。视频中，女孩怀抱的箱子上还写着：“来自武汉的报恩。”除此之外，也有不少在日华侨在日本街头免费发放口罩给行人。

一种善唤醒另一种善，善与善互为呼应，无疑是熨帖人心的场景。在中国疫情暴发时，日本政府与民间几乎在国际上最早摁下了“驰援按钮”，采购大量的口罩、防护服等医疗物品空运至中国。

而在日本疫情暴发后，中国社会多方也迅速采取行动，向日方无偿提供新冠病毒核酸检测试剂、在日本街头发放“爱心”口罩，成就了“千里相逢瀛洲东，皆因此情与君同”式的美谈。

面对疫情，中日两国之间这种双向互动，将善的传递升华为了爱的循环，不仅增强了两国共同抗疫的底气，也在悄无声息中融化着某些隔膜的“坚冰”。

面对疫情，一次次发之于共情、蔚然于盛情的互助，对国家来说，是出于人道主义的关怀，也是敦亲睦邻强化地缘共同体的努力；于个人而言，是发自内心本能的善意和悲悯情怀。正是国与国之间，从政府到个人的互动与回馈，让世界各地的人们免于“原子化生存”的状态，也有惊无险地渡过了许多共同难关。在此次对抗疫情过程中，这些来自个人的善意，无疑也是一股强大的“洪荒之力”。

值得注意的是，前几天，东京奥组委宣布了2020年东京奥运会的口号为“United by Emotion”。不少网友做起了翻译作业，其中不仅有“共此情”、“情同万里”等简单词句，还有“海内存知己，天涯若比邻”“山川异域，风月同天”等诗词级“高分作业”。

本质上，“United by Emotion”既是此次疫情两国互动的温情注脚，也是人类命运共同体在艰难时刻彼此之间的守望，以及阴霾和不安散去后山河无恙、生活安然的画面。在此间，爱与善意被很多人“传递”着，也在许多人身上流动——正如旗袍女孩在东京募捐，正如中国女孩在东京街头展示“来自武汉的报恩”。

□张晓雨（学生）