疫情防控不获全胜决不轻言成功

经过艰苦努力，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。同时必须清醒看到，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表重要讲话，充分肯定疫情防控工作取得的成效，深刻分析当前疫情形势，强调必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，要求各级党委和政府坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。习近平总书记的重要讲话，对于我们保持清醒头脑，再接再厉、英勇斗争，不断巩固成果、扩大战果，全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，具有重大指导意义。

面对这场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全军全国各族人民团结奋战，初步遏制疫情蔓延势头，取得防控工作阶段性成效。但也要看到，全国疫情发展拐点尚未到来，湖北省和武汉市疫情形势依然严峻复杂。随着全国大多数地方逐步复工复产，需要严加防范疫情再次扩散。当此关键阶段，尤其不能松懈，尤须持续用力，务必以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，毫不放松抓好疫情防控工作，及时完善防控策略和措施，巩固成果、扩大战果，为赢得这场斗争的全面胜利而顽强拼搏。

巩固成果、扩大战果，必须加强疫情严重或风险较大地区的防控工作。湖北和武汉仍然是疫情防控重中之重，武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。必须认真贯彻习近平总书记提出的加强疫情防控重点工作7点要求，坚决打好、打赢湖北保卫战、武汉保卫战，紧紧扭住城乡社区防控和患者救治两个关键，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率，坚决遏制疫情扩散输出，继续加大救治力度，根据需要加大医务人员和医用物资支持力度，加强力量薄弱地区防控。首都安全稳定直接关系党和国家工作大局，做好疫情防控工作责任重大。要全力做好北京疫情防控工作，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，守住入京通道第一道防线，做好健康监测和人员管理，加强京津冀地区联防联控，坚决切断传染源，坚决控制疫情波及范围。

巩固成果、扩大战果，必须毫不放松抓好疫情防控的重点环节。医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，落实防护物资、生活物资保障和防护措施，统筹安排轮休，加强心理疏导，落实工资待遇、临时性工作补助、卫生防疫津贴待遇，完善激励机制，帮助他们解除后顾之忧，使他们始终保持昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入抗疫斗争。要综合多学科力量开展科研攻关，加大药品和疫苗研发力度，及时总结推广有效诊疗方案。继续做好党中央重大决策部署的宣传解读，深入报道各地统筹推进疫情防控的好经验好做法，及时化解疫情防控中出现的苗头性、趋势性问题，依法严惩扰乱医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序等违法犯罪行为，继续扩大国际和地区合作，体现负责任大国担当。把各个重点环节的工作抓实抓细，多管齐下、同向发力，就能形成抗击疫情的强大合力。

行百里者半九十。越是在最吃劲的时候，越要有一鼓作气的决心，越要有攻坚克难的毅力。以更坚定的信心、更顽强的意志，持续作战、英勇奋战，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，我们就一定能全面打赢疫情防控这场人民战争、总体战、阻击战。

（新华社北京2月25日电）