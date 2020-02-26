尊医重卫不能止于“疫情限定”

一线医务薪酬水平提高2倍，实施职称评聘倾斜措施，确保轮换休整到位……日前，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组就进一步保护关心医务人员提出十方面措施。消息一经发布就收获多方点赞，不少网友评论“他们值得！”

在当前这场战“疫”中，医务人员是中坚力量，他们冒着生命危险与病毒抗争的身影，成为这个春天最为动人的风景。武汉武昌医院院长刘智明三天不眠不休，协调收治500个病人，自己确诊后仍坚持工作，“我是院长，我丢不下！”；母亲突然离世，火神山医院护士吴亚玲却下不了战场，只能含泪向家的方向三鞠躬；还有护目镜下一双双疲惫的眼睛、口罩背后一张张勒伤的脸颊……危难关头的奉献与牺牲，为“医者仁心”写下生动注释。这个时候，再回看十项举措，更能体会其中的满满诚意敬意。从工资待遇保障到关爱子女教育，对重要关切都有所回应；从解决通勤问题到做好心理疏导，对细节问题考虑周全，这些实打实的关爱，对于鼓励仍奋战前线的勇士们正当其时。

医务人员不是特殊时刻才挺身而出的“天使”，而是时刻守护在我们身边的“卫士”，他们的身心状态关乎整个行业的健康发展。近年来，相关改革逐步推进，尊崇医者的呼声日益强烈，但不可否认，现实中医务人员仍承受着巨大的工作压力。连夜工作累到席地打盹，有伤在身拄拐坚持手术，在一些重点科室，医务人员更是常年处于超负荷运转。除此之外，定职称唯论文、口碑好难晋升等现实困境，伤医、辱医事件频发等执业环境问题，都提醒我们，关爱医务人员不能止于“疫情限定”，需要拿出更多系统的制度化手段来，切实提升“白衣天使”的职业价值，真正改善他们的执业环境。

这两天，一组对比照片火了：一位3岁的小患者治愈出院，向护士阿姨鞠躬致敬，护士温馨回礼。巧合的是，上世纪初，时任杭州广济医院院长的梅藤根先生查房时，面对小患者的鞠躬致谢也顺势回礼。穿越百年的场景，令人感叹。疫情当前，这样温暖的场景每每感人至深，方舱医院的医生和患者们一起跳舞做操，治愈患者在药盒上写下“愿君安好”的感谢信，北京夜晚多处地标亮灯致敬医护人员……有人说，“在这次疫情中，我看到中国医患关系最理想的样子”，这背后其实亦是一种提醒，让医患关系真正长期向好，不能总到危难关头才想起医者珍贵，更需要将尊重和关爱体现在日常。看病问询时，少些质疑、多点信任；意见分歧时，少些指责、多点理解，就是对医务人员最有力的支持。

“披星戴月，只因心中敬佑”。这是人们对医者职业状态的描述，也是对医者崇高精神的赞许。期待好的举措落到实处，让医务人员安心工作；也希望温暖继续传递，让尊医重卫成为广泛共识。