近期，朋友圈、网络上出现不少售卖口罩的信息，真假难辨。由于口罩等防护物资需求激增，一些不法分子趁机非法牟利，对人民生命健康和公共卫生安全造成重大威胁。全国公安机关共侦办涉疫情制售伪劣产品、假劣药品、医疗器械、医用卫生材料案件459起，抓获嫌疑人1084名，查扣涉案口罩2500余万只，涉案价值1.35亿元。

疫情期间的违法行为，既是对法律底线的挑战，也是对道德标准的违背。对于此类行为，严查严打刻不容缓。国务院联防联控机制日前的发布会上提出，全面部署打击整治非法制售口罩等防护用品违法行为，对于涉及疫情防控的违法行为，要顶格处罚。

以人民生命安全为出发点，顶格处罚不为过。疫情期间，口罩等防护用品已经上升为人民生活的必需品，而国内产能无法在短时间内填补缺口，导致防疫用品紧缺，出现“一罩难求”的现象。不法分子利用消费者的迫切心理，或制售伪劣产品，或以套路进行网络诈骗，于情于法皆不能容忍。在口罩上做手脚，就是为蝇头小利而置他人生命安全于不顾。在突如其来的疫情面前，许多“平凡人”不顾个人安危冲到防控一线，而制售伪劣产品的不法分子，让成千上万的人用上不合格的防护产品，这是在谋财害命。对于这类涉及疫情防控的违法行为，零容忍、出重拳，是对广大人民的生命安全负责。

疫情期间严惩不法分子，有助于保障社会平稳运行。稳定的市场秩序，是疫情防控工作顺利进行的重要保证。当前，国家举全国之力保障医疗物资供应，企业产能满格发力，各类企业助力医疗用品生产，从而维护市场秩序，稳定民心。不法分子借疫情大发不义之财，更有甚者将口罩生意做成“传销”，层出不穷的非法牟利手段，是与疫情防控工作“唱反调”，严重侵害消费者权益，扰乱正常社会秩序。对于危害疫情防控工作的不法行为，早发现、早治理，依法从重处罚，是疫情防控期间稳定社会秩序的刚性要求。

打赢疫情防控阻击战必须依法防疫。法律划定人的行为底线，也是保护人民生命安全和合法权益的有力武器。疫情防控工作，不只是一线医护人员的治病救人，更是一场全方位的总体战、阻击战。面对疫情，依法防疫提供硬核手段，及时扼杀非法勾当。习近平总书记在防疫关键时刻强调要“全面提高依法防控、依法治理能力”。推动疫情防控在法治的轨道上开展，既是对不法分子的严惩不贷，也向社会公众发出明确的警示讯号，避免潜在违法行为的发生。

此次疫情不仅是对中国疾控工作的大考，也是一次法治大考。严把每个环节，充分发挥法律准绳对社会的治理作用，才能收获一份出色的抗疫成绩单。