控制源头、切断传播途径，是传染病防控的治本之策。坚决做到应收尽收、应治尽治，是彻底战胜疫情的关键之举。

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表重要讲话，强调当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，要求各级党委和政府坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。贯彻落实习近平总书记提出的要求，一个极为重要的方面就是坚决做到应收尽收、应治尽治，决不能留下任何死角和空白。

近一段时间里，各地围绕筛查、转运、收治、治疗四个环节全面加强收治工作。湖北省武汉市等重点地区开展拉网式大排查，对“四类人员”情况进行清底摸排。有关部门和机构开设线上求助通道，征集各地遇到就医困难的患者信息，助力应收尽收、应治尽治。从优化畅通收治转诊通道，到改造扩容定点医院、增加医疗机构床位，再到不断优化诊疗方案、全力以赴救治患者，各地采取有效措施凝聚众智众力，取得积极效果。

在充分肯定成绩的同时，各级党委和政府必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。如果我们在思想上松一寸，行动上就会散一尺，就很可能带来严重后果，甚至前功尽弃。当此之际，只有倾尽全力坚决做到应收尽收、应治尽治，尽最大可能切断传染源，尽最大可能防范疫情蔓延风险，着力提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率，才能让疫情防控形势积极向好的态势持续拓展。

坚决做到应收尽收、应治尽治，关键是把各个具体环节、各项具体工作抓实、抓细、抓落地。各地特别是湖北省等防疫重点地区，要严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，加强社区防控，进行彻底筛查，不留盲区、不留死角，不落一户、不漏一人，切实做到精准识别，把显在的感染者都隔离出来，把潜在的感染者都排查出来。要全面增强收治能力，按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的要求，采取更加有力措施，多渠道扩增收治床位，用好方舱医院，通过征用宾馆、培训中心等增加隔离床位，及时总结推广行之有效的诊疗方案，加大药物和疫苗科研攻关力度，争取早日取得突破。人口流入大省大市要按照联防联控、群防群控的要求，加强对返程人员的健康监测，做好交通工具场站消毒通风等工作，切实做好防控工作。各个环节无缝对接，各项工作扎实有力，形成应收尽收、应治尽治的完整有效链条，就能严控源头、阻断传播渠道，有力推动疫情防控形势加速向好。

让我们顽强拼搏、英勇奋战，坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决做到应收尽收、应治尽治，打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 04 版）