智慧防线也是创新前线

未来，站在创新前线，在与疫情赛跑中不断优化、进化的新技术，定将与生产生活更深入地融合，迸发出更强劲的能量

基于北斗的无人设备不仅能快速投送应急物资，还能实现喷洒消毒、巡检喊话等防疫作业；人工智能测温系统应用到对疑似高热人员的监测；人员流动态势实时呈现，短信提供行程证明，大数据让疫情防控有了精细的依据……在“战疫”一线，高科技身影处处可见。

不仅利于防控，还能助力救治。医学影像辅助诊断系统将对病情评估的时间由几个小时压缩到几秒钟，降低了医护人员感染的风险；5G通信等支撑起的远程会诊系统，让大城市、大医院专家资源与偏远地区医院无缝衔接，共同开展线上问诊；通过优化算法，人工智能应用于病毒基因测序、新药研发等研究，帮助科研机构设计最佳解决方案。

企业复工复产，高科技也能各显神通。云计算让远程办公成为可能，智能客服支撑起线上政务，区块链等技术打通物资流通堵点，消毒机器人等为安全生产运营保障忙碌。新一代信息技术的应用，让我们应对疫情有了更精准、便捷、高效的手段，它们筑起的智慧防线，展示了科技战疫的硬核实力。

我们正迈入智能时代。当前，以人工智能、5G通信为代表的新一代信息技术既是智慧生活的驱动力，也是我国经济迈向高质量发展、实现产业转型升级的重要抓手。在这一次“战疫”中，我们看到了新兴技术赋能的潜力，它们推动着无人零售、虚拟社交、在线教育等新业态的拓展，它们在智慧城市、远程医疗、工业互联网等场景中的应用潜能也得到了一定程度的检验。新兴技术在“战疫”中突围成长，是疫情防控的智慧防线，也是我们的创新前线。

眼下，疫情虽然在短期内会给各行业带来一些困难，但科技创新的步伐不会停止，新兴技术的良好发展势头没有动摇，我们对智能生活的向往以及产业升级的需求也不会改变。未来，站在创新前线，在与疫情赛跑中不断优化、进化的新技术，定将与生产生活深入融合，迸发出更强劲的能量。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 13 版）