发挥智库在疫情防控中的作用

习近平总书记强调，疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。做好新冠肺炎疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。智库在疫情防控中应大力加强决策咨询、科学引导、政策研究等工作，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献智慧和力量。

及时提供应急决策参考。疫情防控的应急决策，属于信息不对称、考量因素多、未知风险大的非常规性决策，对专业性要求较高，需要多领域专家群策群力参与分析研判。为此，要动员医疗、疾病预防控制、卫生监督、出入境检验检疫等机构的专业技术人员，在做好本领域工作的同时，充分发挥专业优势，为应急决策提供有力支持。一方面，对各类引发疫情的风险点进行分析预警，适时提出反应级别建议，协助制订相应应急预案，促进早发现、早报告、早隔离、早治疗，努力提高疫情防控工作的主动性。另一方面，对疫情防控工作的进度和效果进行分析研判，积极参与课题攻关，并根据环境条件变化提出完善防控工作的意见和建议。还要积极协助相关部门科学预测疫情可能造成的损失与影响，为作出具有针对性的应急决策提供参考。此外，为了更好提供应急决策参考，智库还可以多角度总结中外疫情防控的历史经验教训，总结疫情防控的成功模式、有效经验与样本案例，为当前疫情防控工作提供有益借鉴。

科学引导社会公众行为。疫情往往事发紧急、波及面广、不确定性强，容易对公众心理和社会秩序造成不良影响。智库在疫情防控中可以广泛普及科学防护知识，引导群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识，发挥消除恐慌、减少盲动、增强信心、激发斗志的作用。重点是协助有关部门加强对相关法律法规、政策措施的解读，及时回应群众关切，构建心理干预和疏导机制，促进形成积极健康的社会心态，倡导科学文明的生活方式，形成强信心、暖人心、聚民心的社会氛围。可以通过多种形式建立疫情防控知识传播平台，及时发布权威信息，加大对传染病防治相关法律法规和防控知识的宣传教育，公开透明回应群众关切，引导全社会依法防控，提高人民群众自我防护能力。

深入开展政策优化研究。做好政策优化研究，是智库在疫情防控中的重要任务。完成好这一任务，需要智库紧密结合疫情防控实际研究问题、研判形势、找准对策，针对疫情防控中出现的新问题、新情况以及暴露出来的短板和不足进行针对性研究。既要坚决打赢疫情防控阻击战，又要把疫情对经济社会发展的影响降到最低，努力实现今年经济社会发展目标任务，这是摆在全党全国人民面前的重大任务。智库要密切追踪经济运行状况，引导公众科学认识疫情给经济运行带来的影响，看到我国经济长期向好的基本面没有变，疫情的冲击只是短期的。研究如何在疫情防控中实现地区间沟通协调，保证信息真实迅速顺畅传达，促进信息共享，推动防控工作协同高效进行。此外，还要对疫情防控中患者救治、资源调配等的效果进行综合评估，在此基础上开展相关法律法规、体制机制研究，为进一步加强全国疾控体系建设、推进疾控体系现代化建言献策。

（作者为湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、湖南省社会科学院智库办主任）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 09 版）