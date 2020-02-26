坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战

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■新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，全面开展疫情防控工作。

■这次抗击疫情作出人民战争、总体战、阻击战的战略部署，既表明了这场斗争的严峻形势，更体现了以习近平同志为核心的党中央对坚决战胜疫情的坚强决心和科学决策。

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，全面开展疫情防控工作。统筹运用人民战争、总体战、阻击战的战略战法，我们一定能取得疫情防控斗争的全面胜利。

根据疫情防控实际作出的科学决策部署

防控疫情、战胜疫情是一场全国动员、全民参战、全力求胜的大战。能否取得疫情防控斗争的全面胜利，是对我国国家治理体系和治理能力的一次大考。改革开放以来，我们党带领人民应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，成功应对一系列重大风险挑战。这次抗击疫情作出人民战争、总体战、阻击战的战略部署，既表明了这场斗争的严峻形势，更体现了以习近平同志为核心的党中央对坚决战胜疫情的坚强决心和科学决策。

抗击疫情的艰巨性。新型冠状病毒潜伏期较长，一些感染者在感染初期症状不明显，可谓“看不见的敌人”，阻断病毒传播途径可谓“看不见的战线”；新型冠状病毒具有传染性，可聚集性扩散，防控疫情可谓“无边界战场”；目前对于治愈新冠肺炎仍没有特效药。这些因素决定了每个人都是疫情防控的参与者和战斗者，无论是在前线奋战还是在后方保障，都要坚守岗位、尽职尽责。居家的群众也要积极配合相关防控措施，凝心聚力，共同构筑起疫情防控的人民防线，打好一场人民战争。这些因素也决定了疫情防控不是单靠卫生健康部门、疾病防控机构和医务工作者就能完成的，从中央到地方、从武汉到全国、从党政机关到社区乡村，都要全面动员、全面部署，组织一场总体战。这些因素还决定了疫情防控在全力救治患者的同时，要采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头，展开一场阻击战。

抗击疫情的复杂性。这次疫情防控处于疫情传播与春节春运的重合期，感染人群与未感染人群接触机会多，切断传染源、控制疫情波及范围的工作难度大；既要对新冠肺炎患者早发现、早报告、早隔离、早治疗，又要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，加快相关试剂、疫苗、药品研发，同时做好防控和科研各项工作；新型冠状病毒感染和疑似病例在地域上相对集中，医疗设施、医护人员、物资供求矛盾较为突出，不仅要应收尽收、应治尽治，而且救治要同时间赛跑、与病魔较量，需要付出更为艰苦的努力；在全力以赴抗击疫情的同时，又要把疫情对经济社会发展的影响降到最低，努力实现今年经济社会发展目标任务。形势复杂、时间紧迫、任务繁重，只有打响一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，依靠人民的智慧和力量，全面统筹布局、层层压实责任，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们才能战胜疫情。

抗击疫情的总体性。习近平总书记指出，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。疫情防控的全方位性要求我们把握打赢制胜的全域性，努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率，化解公共卫生安全重大风险，统筹做好疫情防控和经济社会发展，等等。这次疫情防控是大战，也是大考。应对大考，赢得大战，各级党委、政府和各级领导干部都要扛起责任、经受考验，既有责任担当之勇又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋又有组织实施之能。新冠肺炎疫情发生以来，党中央对疫情形势研判准确，各项工作部署及时，采取举措有效，打赢制胜的战略方案不断优化。人民战争、总体战、阻击战综合运用、系统发力，一定能打赢这场具有全局性影响的硬仗。

充分发挥优势、有效凝聚力量的战略战法

运用人民战争、总体战、阻击战战胜疫情，是对我们党带领人民战胜重大风险挑战成功经验的深刻总结，是这次疫情防控的制胜法宝。依靠人民群众、整合各种力量、坚决遏制蔓延、全面动员部署，将人民战争、总体战、阻击战融为一体，我们就一定能够成功抗击疫情，夺取疫情防控斗争的最后胜利。

优势制胜。我国国家制度和国家治理体系具有多方面显著优势，这是疫情防控取得胜利的根本保证。人民战争、总体战、阻击战，是中国特色社会主义制度和国家治理体系的强大生命力和巨大优越性在疫情防控中的战略凝练和战略实施。具体来讲，是紧紧依靠人民推动国家发展显著优势的战略运用，表现为紧紧依靠人民战胜重大疫情；是坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事显著优势的战略运用，表现为调动各地和军队大量医务人员源源不断奔赴一线救治，持续调配全国医疗物资和生活用品支援疫情严重地区；是促进全体人民在思想上精神上紧紧团结在一起显著优势的战略运用，不仅依靠先进医疗技术，而且依靠全体人民团结奋斗，构筑起抗击疫情的铜墙铁壁；等等。

合力制胜。疫情防控是一项系统工程，必须统筹各种制胜要素，依靠合力制胜。人民战争、总体战、阻击战，彰显强大合力。一是中央和地方的合力。以习近平同志为核心的党中央把握大势、运筹大局、谋划大事，保证疫情防控指挥有方、部署得当、进展顺利，是打赢取胜的最高指挥部。各级党委和政府按照党中央决策部署，全面动员，全面部署，全面加强疫情防控。在这次疫情防控中，采用对口支援机制，正是在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，坚持全国一盘棋的具体措施。二是干部和群众的合力。各级党政领导干部特别是主要领导干部坚守岗位、靠前指挥，深入疫情防控第一线，及时发声指导，及时掌握疫情，及时采取行动。广大人民群众积极参与、大力支持、主动配合疫情防控措施，执行规定、遵守秩序。三是东西南北中的合力。很多省份尽管本地疫情防控形势严峻，还是努力派出医疗队、捐赠物资，体现了“一方有难、八方支援”的大爱精神。人民战争、总体战、阻击战，凝聚起中华民族战胜疫情的强大合力。

科学制胜。战胜疫情既要依靠顽强意志，又要遵循科学规律。习近平总书记强调，当前，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要。打赢人民战争、总体战、阻击战，需要科技的支持，借助科学的力量。调动高校、科研院所、企业等各方面积极性，组织动员全国科研工作者参与疫情防控方面的科研攻关，推动相关数据和病例资料的开放共享，加快病毒溯源、传播力、传播机理等研究，及时完善防控策略和措施。加强有效药品和疫苗研发，注重科研攻关与临床、防控实践相结合。及时发布权威信息，加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育，回应群众关切，增强信息发布的及时性、针对性和专业性，引导群众增强信心、坚定信心，让互联网成为汇聚民心、战胜疫情的平台。运用大数据技术研判疫情形势，实行精准防控，大大提高了防控效率。防控疫情，是科技化、网络化、信息化的人民战争、总体战、阻击战。

增强打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的能力

这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力特别是对重大疫情防控体制机制、国家公共卫生应急管理体系的一次大考，我们既展现了显著优势，也暴露出一些短板和不足。增强打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的能力，有效应对公共卫生安全重大风险，要放眼长远，总结经验，吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。

习近平总书记强调，要研究和加强疫情防控工作，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。这是从体制机制、管理体系上强基固本，为进一步增强打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的能力指明了方向和路径。当前，应从五个方面增强制胜能力。 一是从强化公共卫生法治保障上增强制胜能力。要全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设，认真评估传染病防治法、野生动物保护法等法律法规的修改完善。尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。二是从改革完善疾病预防控制体系上增强制胜能力。要坚持常备不懈，将预防关口前移，避免小病酿成大疫。强化风险意识，完善公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制。三是从改革完善重大疫情防控救治体系上增强制胜能力。健全重大疫情应急响应机制，建立集中统一高效的领导指挥体系，做到指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力，精准解决疫情第一线问题。四是从健全重大疾病医疗保险和救助制度上增强制胜能力。在出现突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费，探索建立特殊群体、特定疾病医药费豁免制度。五是从健全统一的应急物资保障体系上增强制胜能力。要优化重要应急物资产能保障和区域布局，做到关键时刻调得出、用得上。完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，将使打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的能力更加强大，应对突发重大公共卫生事件的能力水平得到提高，从而为实现“两个一百年”奋斗目标提供更加坚实的公共卫生安全保障。

（作者为天津大学马克思主义学院院长、天津市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 09 版）