统筹好疫情防控与脱贫攻坚

一年之计在于春，我们要在抓好疫情防控的同时，把不能等的事干起来，把硬任务干起来，把规定时限内必须完成的事干起来

疫情防控要主动，脱贫攻坚不能等。最近贵州干了两件大事：一是全省范围内开展筛查，对报告的疑似病例等五类重点人员进行核酸检测，及时发现和控制传染源；二是克服困难，部署全省决战决胜脱贫攻坚工作，向贫中之贫发起最后总攻。贵州省委要求全省党员干部拿出必胜的信心、科学的举措、更实的干劲，坚决打赢疫情防控阻击战、如期全面打赢脱贫攻坚战。

今年是脱贫攻坚决战决胜之年，冲锋号已经吹响。突如其来的新冠肺炎疫情，使得当前的脱贫攻坚工作受到一定影响。打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，两条战线作战，我们不可顾此失彼，统筹兼顾才能因应施策，确保疫情防控抓得紧，脱贫攻坚不放松。脱贫攻坚任务繁重的地区，既要突出重点、科学应对、做好防控，也要分类指导、分类施策、打好攻坚，在做好疫情防控重点工作的同时，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地。

特殊时期，信心比黄金更重要。信心源于清醒判断、准确认识、精准施策。疫情形势不容盲目乐观，但对脱贫攻坚的整体影响是有限的。应看到，全国各地针对剩余贫困人口的帮扶举措早已实施、相关产业早已布局。疫情可能会导致工厂延迟复工，但疫情不会影响农作物生长，只要积极作为、不误农时，农业发展起来照样可以促进农民增产增收。只要将各种积极因素充分利用起来，一时的疫情绝对挡不住全面建成小康社会的前进步伐。

中共中央政治局常委会会议指出，非疫情防控重点地区要以实行分区分级精准防控为抓手，统筹疫情防控与经济社会秩序恢复。对各级党委和政府而言，应当在确保做好防疫工作的同时，系统谋划、紧密推进、积极作为，努力把脱贫攻坚各项举措落实落地。如果条件允许，可以积极组织在建项目复工和新项目开工，积极推动各类涉农企业和组织复工复产。对于一部分原本要外出务工却只能滞留家中的农民群众，不妨通过政策引导促使其加入春耕农事，或者鼓励其在村在家创业增收。

创新工作方式，运用科技手段，对当前形势下推动脱贫攻坚工作开展至关重要。像脱贫攻坚挂牌督战、指挥调度等，也可以通过已经建立的各级应急指挥系统、远程教育系统，远程调度，安排工作。乡村各种农技培训、政策宣讲，可从室内搬到田间地头、山坡林场等开阔区域，只要做好防控措施，就能确保脱贫攻坚各项工作开展不耽搁。

一年之计在于春，我们要在抓好疫情防控的同时，把不能等的事干起来，把硬任务干起来，把规定时限内必须完成的事干起来。同时间赛跑，与病魔较量，努力把疫情对脱贫攻坚工作的影响降到最低，我们就一定能如期实现党中央确定的各项目标任务。

（作者为本报贵州分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 05 版）