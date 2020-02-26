全民抗疫，人人有阵地

每个人都是社会中的一分子，防控疫情，没有人能置身事外

防控疫情，是一场没有硝烟的人民战争，每个人都应积极行动起来，能帮多大忙就帮多大忙，能出多大力就出多大力。

有的人选择冲锋在前，驰援一线。他们是好样的，是英雄。比如，赶赴武汉、鄂州等地支援的医疗队，在定点医院全力救治病患的医生护士，值守在社区、乡村的党员干部，深夜不眠、尽职尽责。他们为了肩上的职责与使命，放下个人安危，筑起安全屏障，守护着大家。我们对英雄，内心充满敬佩！

有的人选择复工复产，加班加点，为打赢疫情防控阻击战，努力生产生活必需品和防疫必需物资。很多地方出台政策解决企业难题、支持复工复产。

有的人选择志愿服务，默默奉献，让一线人员没有后顾之忧。在贵州黔南布依族苗族自治州长顺县，55岁的吴可国每天晚上都会开着面包车，给蹲守在疫情防控点的工作人员煮宵夜；毕节市金海湖新区的菜农们自发组织捐赠40吨新鲜蔬菜，驰援武汉。他们明白，守住一线，就是守住了所有人的安全与健康。前方多一分支援，后方便多一分安全。

还有的人，踏踏实实宅在家中，尽量少出门，认真做好防护。这也是帮忙，因为人人都是自身健康的第一责任人，自己保护好自己，既是对自身和家人生命安全的负责，也是对所有一线工作人员的尊重。

每个人都是社会中的一分子，防控疫情，没有人能置身事外。每个人都肩负着社会责任，都有自己的一块阵地。自觉地担起责任，尽力帮忙，主动作为，这样才能保护自己、捍卫更多人的生命安全。

为尽早打赢这场疫情防控阻击战，请大家自觉行动起来，用自己的方式助力助威！

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 14 版）