医生市民暖心买卖也是战疫力量

“在闲鱼帮朋友代卖全新Kindle，朋友得知买家是援鄂医生后，二话不说要把Kindle送给他，医生大哥又坚持要付钱……”最终，经过一番“反向”讨价还价（买的提价，卖的压价），终于以500元成交。但即便如此，朋友还是不肯收钱，捐出了这笔货款。武汉市民吕先生发朋友圈讲述的这件小事，上了人民日报的微博。

这是一个500元的故事，也是一次平凡的感动。援鄂医生因为走得急，没带什么书，武汉封城后，只能在闲鱼找同城二手卖家。这当然不是什么新鲜事，随着人们消费观念的变化，在闲鱼捡漏、找同城互助，享受所谓“二手生活”，已然成为很多人的生活方式。卖家不是为了赚钱，只是为了避免浪费，买家也不是为了省钱，只是为了节能环保。

平日里，因为二手买卖的同城性，买卖最后做成互助，价格很低甚至白送，应该不是个案，闲鱼平台那么大，可能每时每刻都在发生。但在眼下这个特殊时刻，援鄂医生与热心市民之间，“反向”讨价还价的二手买卖，还是让人感觉分外温暖。像是一束光，照亮了这座城。正如吕先生发朋友圈时的感叹，“有你们这样的好人在，武汉终将胜利！”

市民卖家非要白送，表达了一个普通武汉市民对于援鄂医生的由衷感恩，感恩他们千里迢迢无所畏惧的医者大爱，感恩他们夜以继日奋战一线的辛勤付出。医生买家非要出钱，表达了一个援鄂医生对于名利的淡泊和对于职责的敬畏，他们来到武汉不是为了获得赞美和好处，而是为了努力拯救更多的生命，是为了彻底打赢抗疫阻击战。

非要付钱的医生和非要白送的市民，最终选择“好好做了次买卖”，将价格降到500元，且由卖家克服困难免费送货到雷神山医院。当这500元最后被捐出去时，这次暖心的买卖赢得了人们的喝彩。是的，我们需要更多这样的好医生，不拿市民好处，不为个人私利；我们也需要更多这样的好市民，懂得感恩他人，愿意尽己所能。

岂曰无衣，与子同裳。不仅是援鄂医生与热心市民之间的暖心买卖温暖人心，在此抗疫特殊时期，人与人之间更多的理解、更多的互助，哪怕只是一个互谅互让的微小善意举动，只是一次互帮互助的同城二手买卖，同样彰显着城市的品格和人间的美好。这种暖心的买卖，不仅多多益善，而且也是战疫力量。