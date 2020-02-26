向基层防控工作者致敬

联防联控、群防群治是我们制度优势的具体体现，也是疫情防控的关键抓手。从社区干部、居民代表到基层网格员、物业工作人员，以及大批来自各领域、各行业的志愿者，他们夜以继日任劳任怨辛勤工作，换来了基层群众、社区居民的暖心、安心，彰显了联系群众、服务群众的本色，凝聚起众志成城战胜疫情的强大力量。

2月23日，党中央召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，习近平总书记发表重要讲话，全面总结前一段疫情防控工作，提出了加强党的领导、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重点任务和重大举措。习近平总书记指出，在这场严峻斗争中，广大人民群众众志成城、守望相助，广大疾控工作人员、社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，广大志愿者等真诚奉献、不辞辛劳，为疫情防控作出了重大贡献。

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情面前，无人可以置身事外，抗击疫情人人有责。坚决遏制疫情扩散蔓延势头，离不开广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，构筑起疫情防控的人民防线。

紧紧依靠人民群众，将防控措施落实到基层每个社区、每个家庭、每一个人，实行联防联控、群防群治，这既是我们制度优势的具体体现，也是疫情防控的关键抓手。当前，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，防控工作取得的积极成效，再次体现了中国特色社会主义制度的显著优势，显示了一条又一条人民防线的强大力量。

武汉是英雄的城市，湖北人民、武汉人民是英雄的人民。在武汉街头、小区，许多党员干部、社区工作人员多少天来没有睡过踏实觉，每天像陀螺般奔走，开展地毯式排查，同时给居民送药送菜。武汉市内公共交通停运后，很多武汉市民自发为一线医务人员提供出行保障。武汉众多企业紧急复工，工人们加班加点保障疫情防控物资供应。坚守在这座城市里的人们，拧成一股绳，他们是中国打赢疫情防控人民战争的第一道防线。

北京作为首都，疫情防控工作关系党和国家工作大局，关系全国疫情防控全局，责任十分重大。疫情防控阻击战打响以来，广大基层党员干部迅速投入战斗，与市民共同筑牢了首都抗击疫情的钢铁长城。从除夕开始，北京众多街道、社区干部走家串户，完成家庭排查全覆盖，他们基本上吃住都在单位。重心下移、力量下沉，区级部门及街乡干部下沉社区，广泛动员群众、组织群众，全面落实联防联控措施，构筑了联防联控、群防群治的严密防线。

疫情防控阻击战打响以来，全国基层干部在抗疫一线付出了艰辛劳动。社区是联防联控、群防群控的主战场，是阻断疫情扩散蔓延的最有效屏障。从建立健全区县、街镇、城乡社区等防护网络，到做好疫情监测、排查、预警、教育疏导、管理服务等工作，广大基层干部的无私奉献和付出，使大部分社区成为疫情防控的坚强堡垒。

“我们的工作很重要，必须严防死守。”“牺牲我的时间，换来千家万户平安，付出多少都是值得的。”“我们现在是社区守护人，要把门看紧！”基层党员群众、社区工作者朴实的话语，透出守土有责、守土担责、守土尽责的精神品质。从社区干部、居民代表到基层网格员、物业工作人员，以及大批来自各领域、各行业的志愿者，他们夜以继日任劳任怨辛勤工作，换来了基层群众、社区居民的暖心、安心，彰显了联系群众、服务群众的本色，凝聚起众志成城战胜疫情的强大力量。

经过艰苦努力，目前疫情形势出现了积极变化，积极成效来之不易。紧紧依靠人民群众，群策群力、再接再厉，筑牢基层防控更坚固的屏障，采取更加有力有效的防控措施，我们必将打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。