绷紧弦吃住劲 打赢疫情防控北京阻击战

首都安全稳定，直接关系党和国家工作大局，关系全国疫情防控全局；首都防疫成效如何，直接关系首都两千多万百姓的生命健康。习近平总书记在2月23日召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上明确指示，要“全力做好北京疫情防控工作”。打赢疫情防控北京阻击战，全体首都人民责无旁贷、志在必得。

立足防控大局

保持头脑清醒

作为首都，北京疫情防控责任重大。疫情发生以来，首都各级党委和政府积极作为，同时间赛跑，与病魔较量，形成了抗击病魔的强大合力。此刻，我们看到：“一米线”、“拆门帘”行动在北京全市推广，北京3086家规模以上工业企业已完成首轮疫情防控监督检查，创建“零感染”“无疫情”楼宇等行动正在全市展开……全民疫情防控阻击战已在北京打响。

此刻，我们更要清醒看到，首都疫情防控工作已经到了最吃劲的关键阶段，防控形势严峻复杂，疫情“堰塞湖”随时可能出现。25日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，再次突出北京疫情防控的严峻形势，将北京和武汉疫情防控置于同等重要地位。北京人口密集，外来人员数量庞大，随着复工复产，大量返京人员陆续到达，北京疫情防控工作压力骤增。疫情之下没有例外，谁都不愿自己的家人被病毒“绑架”，谁都不愿自己的家园被病毒“攻陷”。从上到下，从政府到个人，只有不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，时时刻刻严阵以待，首都疫情防控阻击战才能最终大获全胜。

保持平和心态

久久为功制胜

天气晴好，阳光明媚，开始有一些按捺不住的首都人民走出家门“散心”“撒欢儿”。媒体中一些景区、商场等公共场所人头攒动、一派火热的场面，似乎让人们觉得自己已经“安全”了。请记住，确诊病例零增长不代表“拐点”到来，警惕一松，功亏一篑。我们身边无数基层干部群众的日夜坚守，才换来了首都今日疫情防控的阶段性成果，不戴口罩、扎堆聚集等苗头要坚决遏制。病毒复杂多变、狡猾多端、治疗复杂，成都、广州等地出现治愈病例出院后复阳、重庆复工复产防控不力导致局部集聚性疫情，这些事实都在警示我们，决不能有松口气、歇一歇的想法。

憋住劲儿、沉住气、耐下心、坚持住，这是每一个首都公民为抗击疫情做出点滴贡献。疫情之下，北京市及时出台的19条“暖心”措施、市文化改革和发展领导小组助力文化企业“复元气”的28条举措，成为解决企业现实困难的一剂良药、一剂强心针，让广大企业在暂时的困难中放平心态。久久为功，方能全面制胜。新冠肺炎对经济社会的影响是不可避免、显而易见的，但须知，当下暂时的放缓，是为了更好的起航，趁此时机提质增效、转型升级、化危为机，是每一个北京企业为抗击疫情的厚积薄发。

坚持防控第一

有序复工复产

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。为保障首都经济社会平稳运行，北京市部分行业、企业已经开始有序复工复产。北京企业数量大、规模不同、商业楼宇分布广泛，人员流动性强、集中程度高，此时此刻，正面临着外防输入、内防扩散的双重考验，复工企业事实上已经成为首都战“疫”前沿阵地。

筑牢复产复工安全防线，首都人在行动。北京市与中央单位“严格进京管理协调机制”迅速成立，朝阳区在商务楼宇集中的地区大力推进楼宇“双楼长”工作机制，对商务楼宇开展地毯式排查，不断筑牢商务楼宇战“疫”防火墙。为提升小区封闭管理实效，东城区社区自治三色分类通行证方便管理。这些抓细致、抓实效的防控措施，是把好入口关、管好门内人，最大程度防控疫情扩散蔓延的“北京细节”。

落实防控责任，不是一句空话，对企业而言是真金白银和时间成本。敷衍现象难免存在，需要时刻关注、及时引导。防控当前，复工复产万不可因小失大。知形势，懂大局，在政府把关口不断前移的同时，企业需要全力配合，每一位员工更要理解和支持。

创新领导方法

提升治理效能

疫情发生后，如何在短时间内整合资源、凝聚力量，挑战巨大；在疫情缓和后，如何有效统筹疫情防控与复工复产，挑战巨大。正如习近平总书记指出，疾风知劲草，板荡识诚臣，能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。首善之区，有首善之方法。面对疫情，多种形式的防控政策创新，成为提升防控水平的坚强后盾。

海淀区推出300余项全程网办；朝阳区迅速建成数字战“疫”系统平台，构建全区疫情数据“一张图”；亦庄依托“互联网+大数据”推出疫情防控“战疫金盾”系统；国家文创实验区管委会出台政策奖励在疫情期间为中小微文化企业减免租金的文创园区，诸如此类的灵活举措，彰显了首都风范。

管控措施如何随着疫情形势变化在第一时间内科学调整，如何更好解决因物价上涨等因素导致的部分群众基本生活面临的问题，如何提升政策与治理方式的有效性、个性化而非“一刀切”，如何全面激发社区力量，把社区这道防线守得再严一点、牢一些，这些问题的解决，仍有赖于更冷静的分析与大胆的创新。国家治理体系和治理能力现代化的实现，要在这次疫情所带来的危机中不断检验、不断提升，这才是决胜战“疫”的制胜法宝。

防控疫情，最简单的是坚持，最难的事还是坚持。答好战“疫”考卷，每一个首都人责无旁贷。疫情发生以来，北京这座历史悠久、积淀厚重的城市，正在用不懈的坚持与努力全力反击，喷涌出赢得抗击疫情全面胜利的强大力量！

（作者为中国传媒大学文化发展研究院院长、教授）