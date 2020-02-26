抗疫战场，中医药绽放夺目光彩

大疫之时，更需中医药大显身手

■ 莫兰

新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院多次强调坚持中西医结合治疗，全国多地也积极发挥中医药防疫治病特色优势。国家中医药管理局的数据表明，全国中医药参与救治新冠肺炎确诊病例超八成。国家中医药管理局推荐的“清肺排毒汤”在4个试点省份用于确诊病例救治，总有效率达90%以上。中西医结合救治“组合拳”，成为此次疫情救治的一大特色，有效降低了轻症变重症、重症变危重症的发生率，提高了治愈率。传统的中医药，在抗击新冠肺炎疫情中再立新功。

中医药包含着中华民族几千年健康养生的理念及实践经验，是中华文明的一大瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧，也是世界传统医学的重要组成部分。长久以来，中医药始终守护着国人的健康，发挥着不可替代的作用。

尤其在突发性、流行性疾病的防治中，中医药也具有独特优势。注重把握疫病的演变规律，“观其脉证、知犯何逆、随证治之”，决定了中医能够在第一时间发挥作用。而“辨证论治”强调因人、因时、因地制宜，根据不同的人、地理环境、季节气候特点调整治疗策略，一人一方，量身订制，更适合个人的体质，抗击疾病更加精准。再加上针灸、穴位贴敷、中药泡脚、八段锦等中医辅助疗法，能够有效疏通气血、缓解疼痛、提高免疫力，有助于病患康复。无论是抗击非典，还是此次新冠肺炎战“疫”，一次次实践都证明，中医药在疫情防治方面作出了重要贡献。

中医药不仅是科学，也是文化，需要传承，更需要发展。2019年10月，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》重磅出台；全国中医药大会召开，中医药发展迎来天时、地利、人和的大好时机。此次战“疫”，又再次检验了中医药不断发展的成果，证明其前景光辉而广阔。

传承和发展中医药事业，不仅要充分发掘中医药防病治病、养生保健的优势，为我们全生命周期的不同阶段提供健康服务，更要注重在关键时刻正确发挥中医药的作用，把祖先留给我们的这一宝贵财富继承好、发展好、利用好。只有把其用活、用好、用到位，才能让古老的中医药不断焕发新生，大放异彩。

中医药参与救治新冠肺炎病患占比为85.2%

战“疫”防治，中医药渐成主力军

■ 中国妇女报·中国妇女网记者 王凯

■ 中国妇女报·中国妇女网记者 耿兴敏

据国家中医药管理局公布的数据显示，截至2月17日，全国中医药参与救治的新冠肺炎确诊病例共计60107例，占比为85.2%。国家卫健委副主任曾益新2月21日表示，这次疫情防治，把中医的治疗原则体现到国家诊疗方案中，建立健全中西医协作机制，督促落实中西医联合会诊制度，努力提升临床的治疗效果。科技部副部长徐南平也表示，当前的中医治疗有一定疗效，中西医结合治疗，效果十分明显。

“其实，在突发性、流行性疾病的防治中，中医药有着其独特优势。”中国中医科学院原院长、首席研究员曹洪欣强调。新中国成立以来，在乙脑、流脑、出血热、SARS、甲流等流行性传染性疾病的防治中，中医药均发挥了应有作用。2003年SARS前期，我国内地患者死亡率高达15%，中医药介入后，死亡率降至6.53%。世界卫生组织专家通过实地考察，充分肯定了中医药的重要作用。

中医药抗疫：从参与者变成主力军

事实上，相较于17年前的SARS，此次抗击新冠肺炎疫情，中医药更早地介入，受到更多的重视。国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，新冠肺炎疫情发生后，国家中医药管理局第一时间推荐了包括张伯礼院士、仝小林院士、黄璐琦院士在内的8位专家加入到全国医疗救治专家组。同时派部分专家前往武汉，指导当地的中医辨证治疗。截至2月17日，共有 28个省市区的630多家中医院3100多名医生支援湖北。此外，各地中医机构也都积极参与救治工作，所有省份的省级专家组中都有中医专家参与，而且26个省（区、市）和新疆生产建设兵团还单独设立了省级中医药专家组。

难能可贵的是，中医药从疫情一开始就已介入防治。《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案试行》中很大篇幅都是中医药治疗的方案；1月22日发布的试行第三版诊疗方案细化了中医治疗方案相关内容；1月27日发布的试行第四版诊疗方案，进一步细化新型肺炎分期并提供中成药和药方指引；2月19日发布的试行第六版方案，中医药治疗的内容有了明显增加，被解读为“中医药治疗新冠肺炎的作用和疗效在显著提升”。

“此次防治新型冠状病毒肺炎的过程中，中医药发挥了重要作用，中医防治疫情的身份已经跃升，从参与者变成了主力军。” 天津中医药大学校长张伯礼院士表示。

中医药治疗：有效率达70%～90%

1月27日，国家中医药管理局紧急启动“防治新型冠状病毒感染的肺炎中医药有效方剂筛选研究”专项，在山西、河北、黑龙江、陕西4省试点开展“清肺排毒汤”救治新冠肺炎患者临床疗效观察，据4省试点临床观察显示，总有效率达90%以上，其中60%以上患者症状和影像学表现改善明显，30%患者症状平稳且无加重。

截至2月14日24时，北京市20家定点医院中医药参与救治率为90%，总有效率（包括：服用中药患者中出院+症状改善两类人群）为81%。

截至2月14日24时，四川全省报告确诊病例470例，其中有425例使用了中医药，中医药治疗参与率达90%。这425例中，包括乏力、发烧、咳嗽等症状和影像学改善的达281例，有效率近70%。

截至2月16日24时，湖北省225所定点救治医院确诊患者58182人，中医药使用率达83.3%（武汉市80%）。全省42家定点中医医院收治确诊病例4978人，中医药使用率达到96.4%，患者发烧、乏力、咳嗽等症状和影像学显著改善，总有效率为81.3%……

北京市中医药管理局局长屠志涛表示，从目前来看，对于大部分新冠肺炎轻症患者来说，可以单纯用中药达到治愈，这也在武汉一线及北京市防控工作的临床实践中都得以证实。

中医药救治：轻症重症皆显身手

中医治疗新冠肺炎，决非纸上谈兵。张伯礼表示，中医药在改善高热、呕恶、便秘症状，在控制病情进展、稳定血压和血氧饱和度、靶器官保护、维护心肺肾功能等方面，都具有重要作用。

重庆市中医院中医经典科主任任毅表示，对于轻型和普通型患者，中医药主要优势体现为可明显改善咳嗽、乏力、腹泻等症状，截断病势，控制病情进展，延缓或阻断患者进展至重症。对于重型和危重型患者，中医药协同西医救治，退热速度更快、能起到减轻肺部炎症渗出、减少脏器损害、减少激素用量等作用。尤其对于无症状感染者，在中医“治未病”理论中，这类人群应该早期干预，主要采用中药汤剂治疗，可提高人体免疫力，阻断病情发展。

江西省疫情防控应急指挥部高级别专家、江西省中医药防治专家组组长刘良徛认为， “中医治疗不是简单的抗病毒，更重要的是调节自身免疫力，阻止延缓病情恶化，降低死亡率。”

中西医结合：“混合双打”共同战胜病毒

武汉的102例临床对照研究显示，中西医结合治疗轻症患者，临床症状消失时间缩短2天，体温恢复正常时间缩短1.7天，平均住院天数缩短2.2天，CT影像好转率提高22%，临床治愈率提高33%，普通转重症率降低27.4%，淋巴细胞提高70%……

张伯礼院士介绍，治疗新冠肺炎，中医药可以全疗程、全方位发挥作用。中医西医各有所长，各有侧重，优势互补，协同取效，因此中西医协同救治病患尤为重要。

“我从来不认为一定要通过纯中医治疗，才能显示中医药的高明。” 北京中医院院长刘清泉说，目前治疗新冠肺炎，“如果能通过西药抗病毒手段精准杀灭病毒，那当然更好。但如果没有，在对抗疾病面前，中西医就要各显所长，在不同的方面和阶段发挥各自不同的作用。目前临床显示，中西医融合、协同，照样能战胜新冠病毒，取得最后的胜利。”

“清肺排毒汤”，应在防疫中推广应用

■ 中国妇女报·中国妇女网

记者 耿兴敏

“大疫之时，病患众多，及时选用针对疫病的有效特效通用方，就能使更多患者第一时间用上中药早预防、早治疗，从而大大提高治愈率，降低病亡率，减少后遗症。”享受国务院政府特殊津贴专家、国医大师、中国中医科学院广安门医院薛伯寿教授日前在接受中国妇女报·中国妇女网采访时如是说。

薛伯寿教授告诉记者，他与王永炎院士、在武汉一线的仝小林院士的看法一致，均认为此次新冠肺炎为寒湿疫，倡导用麻黄附子细辛汤合桂枝去芍药。“伤寒论主要就是为救治寒湿疫而著。我认为寒湿疫，必须善用麻黄剂。”

国家卫健委和国家中医药管理局推荐在中西医结合救治新冠肺炎中使用“清肺排毒汤”，薛伯寿教授认为非常正确和及时，必能为新冠肺炎的疫情防控和临床救治发挥重要作用。他说，“此方为麻黄汤、五苓散巧妙相合，既祛寒闭又利小便祛湿，还有化阳扶正、健脾化饮之用。因新冠肺炎胸憋气短，虽无明显喘，其实肺闭不宣，比有喘咳更为严重，又合用射干麻黄汤及橘枳姜汤，小柴胡汤为少阳病，半表半里，又可通利三焦，既防疫邪入里，又调肝和胃，顾护消化功能，加藿香为芳香化湿，用石膏防郁而化热。”

防治新冠肺炎需辨证 别轻信网上流传秘方

——访壶山林氏中医内科第九代传承人林润立

■ 中国妇女报·中国妇女网记者 吴军华

■ 李菁雯

在抗击新冠肺炎的战斗中，福建省非物质文化遗产保护项目、“壶山林氏中医内科”积极发挥传统中医药特色优势，积极向民众科普如何防治新冠肺炎，并提供线上义诊和免费派送中药祛湿包。近日，壶山林氏第九代传承人林润立接受了中国妇女报·中国妇女网记者独家专访，从中医治疗瘟疫视角解析如何预防和治疗“新冠”肺炎。

疫情防治应对症开方，网传药方需慎重

新冠肺炎是由新型冠状病毒导致的广泛性传播的疫毒，中医始终把人体看作一个动态平衡的系统，肺炎、感冒、发烧等症状，其实是侵受了某种外邪，使身体失去了平衡。林润立认为，中医更关注的是外邪入侵人体后身体所出现的失衡状态，然后通过辨证论治，具体遣方用药，调整身体的失衡状态，这就是中医所谓的“正气所存，邪不可干”。

林润立说，中医将病毒归属于“瘟疫”、“戾气”的范畴，“戾气”在不同地域环境里或遇到不同体质人群，导致的临床症状肯定不同，防控新冠肺炎疫情也应当根据不同个体明确辨证并对症下药。

关于近期网上流传许多新冠肺炎预防方和治疗方，林润立表示这些应当慎重选择，因为有些方子缺乏前提，不分阴阳虚实，不分个体差异，缺乏体质辨证。如果方子是扶阳的，对阳气虚弱的人可能有效；反之，那肯定雪上加霜。

林润立呼吁政府相关部门应多考虑听取当地民间中医的诊疗方案，由政府牵头组织民间中医专家团队定点参与并广泛介入防疫治疫，应结合当地气候、地理特点、人群分布情况而辨证论治、对症“开方”。如北方地区寒湿，福建地区温热，应更多针对当地具体情况来开展辨证的诊疗方案。

防疫当重起居饮食，防寒保暖多晒背

林润立说，人在生病前身体会出现蛛丝马迹，普通人也可以自我判断是否侵受“外邪”。比如综合观察自己的舌苔是否出现厚腻苔，并同时出现畏寒、流涕、咽痒、咳嗽等上呼吸道症状，如果出现则说明外邪入里，建议调整生活习惯和饮食，或马上就医。

林润立建议，普通人应从以下几点做好防疫：春天气温变化较大，务必注意保温保暖；可以经常晒背，阳光不仅杀菌，且背部膀胱经气化越好，湿气存留越少；饮食上避免味甘厚腻，一定要吃熟食；家中还可常备些芳香化湿的中药材，如藿香、佩兰、白蔻、白芷等制作成香包，或点些艾绒或苍术，可有效杀菌祛湿、增强免疫力；白天注意通风，但夜间务必关窗防寒防潮；用洋葱切片泡陈醋放在房内各角落，也可有效抑菌防霉。