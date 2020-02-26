居家防疫 仅三成受访者每晚11点之前休息

新冠肺炎疫情期间，很多人都居家防疫。长时间待在家中不出门，导致有的人作息出现了混乱。而保证规律的作息、充分的睡眠对于提高免疫力很重要。最近你的作息情况如何？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对3009名受访者进行的一项调查显示，78.3%的受访者每天能保证6-9小时的睡眠时间，但仅31.9%的受访者能在23:00之前上床休息。居家防疫期间，72.5%的受访者建议每天按时睡觉和起床。

仅31.9%受访者每天能在23:00之前休息

80后女孩刘曦春节假期未结束时就返京了，最近在家办公，为了保持良好的作息习惯，她特意制订了作息时间表。“我要求自己每天7：30起床，洗漱完去做饭，8：00左右整理房间，最晚8：30，我就能开始办公了。12：00，我开始休息，13:00继续办公。23:30休息。我平均每天能睡9个小时。”刘曦表示，居家办公和平时上班有很大不同，很容易作息紊乱，“制订时间表能让我更快地适应新情境，生活也井然有序”。

北京某事业单位员工沈月（化名）坦言，春节以来，她胖了近5斤。“我平时就不爱运动，之前基本都是靠通勤保证每天的活动量。如今居家防疫，假期里除了吃就是睡，复工后也是在家办公，长时间坐着，肚子上的肉多了不少”。

调查显示，居家防疫期间，78.3%的受访者每天能够保证6-9小时的睡眠时间，其中49.6%的受访者每天睡8-9小时。交互分析发现，60后能保证每天6-9小时睡眠的比例最高（82.2%）。

值得注意的是，很多受访者晚上入睡时间较晚。仅31.9%的受访者每天能在23:00之前休息，46.1%的受访者23：00-24:00休息，19.9%的受访者0:00-2:00休息，2.1%的受访者2:00后才休息。

72.5%受访者建议每天按时睡觉和起床

刘曦说，因为不能外出，她返京后的头几天，在家除了躺着就是吃饭、看电视，后来感觉身体有点发虚，干什么事也提不起兴趣。“我赶紧制订了一个时间表，强制自己执行。最近我和父母视频时，他们都说我整个人看着精神很好，有活力了”。

“居家防疫的这段时间，我已经胖了一圈，脸色也不太好。”沈月表示，她最近已经开始重视规律作息，“室内空间的限制容易导致人们活动量减少，这就更需要规律作息，保证良好的睡眠质量，否则体质会下降。可能最后没被病毒打败，却被自己的懈怠、懒惰打败了”。

调查中，82.5%的受访者认为在这段特殊时期，良好的睡眠能够增强身心健康，提高抵抗力，71.6%的受访者认为会让人更有精神，有利于保持良好的心态。

刘曦总结，疫情期间保持良好的作息主要靠个人的自控力，“自控力差的人可以制订作息时间表，或者设置闹钟，到点就能收到提醒”。她认为，居家防疫的人白天除了午休，应该尽量不在床上待着，否则容易睡着，“我的一位同事说她最近总在床上坐着或者斜躺着办公，虽然觉得舒服，但效率大大降低了”。

沈月认为，居家防疫期间，很多人不是睡眠时间不够，而是睡太多，而且睡眠时间不科学。“首先，要保证23:00之前能够上床，可以听音乐、看书助眠，要避免睡前玩手机、打游戏。其次，家里活动范围有限，为了达到每日必要的活动量，进行室内锻炼非常有必要”。

疫情居家期间，如何保证良好的睡眠？调查中，72.5%的受访者认为要做到每天按时睡觉和起床，65.9%的受访者提醒应避免白天睡太多，51.2%的受访者建议下午和傍晚适当进行体育运动，45.2%的受访者认为应避免一直躺在床上。

中青报·中青网记者 杜园春