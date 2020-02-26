北京24家养老机构提供临时托养

2月25日，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，针对因子女、近亲属或其他法定监护人员参与全市疫情防控一线工作，特别是支援湖北武汉疫情防控医护工作而无人照料的老年人，以及因照料护理人被隔离的分散供养特困人员，空巢（独居）、生活不能自理且子女亲属已接受隔离治疗的老年群体，全市共安排24家养老机构接受特殊老年人临时托养。

北京市常住老年人口371.3万人，占全市常住人口的17.2%，老年人是传染病的易感人群和高危易发人群，也是疫情防护的重点人群。尤其是75岁以上老年人大多患有较严重的基础疾病，治疗难度大。因此助力居家老人防疫至关重要。

高小俊表示，为减少老年人到医疗机构就诊次数，降低交叉感染风险，同时保障患者治疗要求，北京市对基本医疗保险参保人员，明确诊断并需要长期用药的，接诊医师在保障用药安全的前提下，可根据病情需要适当增加开药量到3个月。如果老年慢病患者开药不方便，也可请家人代替开药，医院会做代开药登记。

同时，家庭医生团队需及时了解掌握签约老年人身体状况，对出现发热等症状的老年人，做好健康指导以及就医、转诊等工作。通过家庭医生签约App、线上家庭医生、电话、微信等方式，为居家老年人提供慢性病、常见病远程咨询，开展传染病防控知识健康指导。

对于老年人自身而言，高小俊提醒称，要牢记自己是健康的第一责任人，养成良好的生活习惯。并支持配合居住的社区和村的防控管理工作，了解疫情相关知识，科学认识疫情，从政府部门和权威媒体获取疫情信息，不相互转发没有经过证实的信息，不信谣不传谣。如果体温超过37.3℃，出现咳嗽等症状，做好个人防护，及时就近到医院发热门诊进行诊疗，老年人有相关问题，可及时拨打12345进行咨询。

同时，高小俊也强调开展人文关怀，对医务人员家庭中的老年人进行照护。“要求各医疗卫生机构尽量不安排双职工的医务人员同时到一线工作，特别是家有老人和孩子需要照顾的医务人员，要尽可能使其兼顾家庭。”

针对社会对于防疫知识、心理咨询等的需求，北京市委统战部副部长祁金利介绍，首都统一战线发挥人才和专业优势，组建了社会的防疫科普、心理咨询和法律咨询3个领域共600多名专家团队，通过12345接线等方式为社会提供服务。据了解，2月初，市委统战部着手依托多党合作平台，动员了180余名民主党派、无党派人士组建专家团队，并对接了清华、北大、人大、北师大、首师大等一批高校，组织一批医学、心理专家赴12345市民热线现场接线，开展医学防护科普和心理辅导。通过技术对接，将高校300余位专家纳入北京市12345热线平台，极大地拓展了北京市心理咨询能力，截至目前，专家团队已经接听各类防疫科普、心理咨询电话5500余例。

“‘疫情出现反复’的担心不是杞人忧天，防控形势远没有到放松的时候。”北京市疾控中心副主任刘晓峰在会上也提醒称。（记者 陈韵哲 王晨婷）