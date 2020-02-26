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四川“新冠1号、2号、3号”中药制剂均取得较好疗效

2020年02月26日08:17 来源：中国新闻网

记者25日从四川省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第八场新闻发布会获悉，四川“新冠1号、2号、3号”中药制剂自2月12日取得四川省药监局批文以后，已在甘孜州人民医院、道孚县人民医院等9个地市州的16家医院广泛使用，这三种中药制剂在临床上均已用于新冠肺炎确诊患者的治疗，取得了较好的疗效。

其中，“新冠1号”在四川共治疗新冠肺炎确诊患者151例，服用“新冠1号”以后有30例治愈出院，36例症状消失，59例症状改善，还有11例症状平稳，有效率达到了90%以上。“新冠2号”“新冠3号”对于新冠肺炎确诊患者同样具有良好的疗效，绝大部分患者服用以后病情都得到了不同程度的缓解。

西南医科大学附属中医院院长、主任中医师杨思进介绍“新冠1号”处方来源于国家中医药管理局、国家卫健委联合推荐的“清肺排毒汤”处方，“新冠2号”“新冠3号”处方是成都中医药大学附属医院联合多家医院，组织多位国家、省级名中医在多年治疗流感反复临证、加强研究基础上，结合本次疫情特点而成。制剂大部分中药是川产道地药材，质量好、疗效就好，研制中药制剂的时间也就大大缩短。

杨思进表示，以四川省中医药管理局颁布的《四川省新型冠状病毒感染的肺炎中医药防控技术指南》为指导，四川中医药专家根据新冠肺炎的发病特点多数兼有正气不足的表现，针对体弱人群的预防处方基础上加减，研制出“新冠0号”。不仅用于新冠肺炎的预防，对于流感、普通感冒后容易出现的正气不足的人群，“新冠0号”也在临床上广泛使用，共计使用了1万余剂，受益人群达到了1万余人。(贺劭清 王鹏 岳依桐)

(责编：许心怡、崔元苑)


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