疫情期间，慢阻肺患者要注意什么？

编者按：

慢阻肺(COPD)，即慢性阻塞性肺疾病，以不完全可逆的气流受限为特点。该病中老年人群患病率较高，是仅次于高血压、糖尿病的中国第三大常见慢性病。在新冠肺炎疫情期间，不能忽视这种肺部疾病隐形杀手。

呼吸疾病国家重点实验室主任、广州医科大学党委书记冉丕鑫表示，“全国有1亿人以上的慢阻肺患者。初步观察发现，慢阻肺患者更容易受到感染，更容易向重症转化，预后更差，病程与机体基础疾病、与免疫系统受损有关系，临床医生要密切关注这部分群体。”

疫情期间，慢阻肺患者要注意什么问题？患者如何防止急性加重？因病情急性加重去医院就诊前，可采取哪些措施来缓解症状？

本期“防疫科普”专家：

邓体瑛(武汉市第一医院副主任药师)

崔敏(上海交通大学医学院附属仁济医院副主任药师)

王小华(安徽医科大学第一附属医院主管药师)

问：慢阻肺患者药用完了，可以暂时不用吗？

答：首先，药不能停！疫情期间建议您提前做好准备，及时查看您的吸入剂剩余量，提前做好出门购药或者通过专业正规互联网医院或者网络平台等平台在线购买，预留足够时间等待到货。(邓体瑛)

问：我的吸入剂马上就用完了，买其他品牌的吸入剂可以替代吗？

答：如果是同一通用名的吸入剂可以互相替代，比如噻托溴铵粉吸入剂(思力华)和噻托溴铵粉雾剂(速乐)、噻托溴铵吸入粉雾剂(南昌弘益)、噻托溴铵吸入粉雾剂(彼多益)、噻托溴铵喷雾剂(能倍乐)可以互相替代。见下图的药可以互相替代。

买不到信必可都保的患者可以选用舒利迭替代(反过来也一样)，需要注意两药的规格有大小之分，具体可以远程咨询药师或者网络义诊专家。信必可都保和舒利迭两药都需要每日2次使用，间隔12小时吸入，用药后都需要漱口。

需要注意的是，短效的沙丁胺醇气雾剂、异丙托溴铵气雾剂不能替代上面的长效吸入剂。作用时间短暂，而且频发使用容易产生耐受性。(邓体瑛)

问：任何吸入剂都买不到了，可以改吃口服药控制慢阻肺吗？

答：我们推荐尽量购买吸入剂控制病情，但如果确实无法获得药物，建议通过远程咨询医生或药师。在专业医务人员远程指导下，可暂时以口服氨茶碱片或多索茶碱缓释片替代，需注意茶碱类药物口服可能引起心跳加快，精神兴奋的不良反应，需要自我监测。对于同时合并刺激性干咳患者可以用复方甲氧那明胶囊替代，该药含有氨茶碱，还含有止咳药。但一定要注意，口服药物替代时间不宜过长，仍需积极购买您的吸入剂，以避免口服药物的相关副作用。(邓体瑛)

问：目前新型冠状肺炎肆虐，COPD患者如何防止急性加重？

答：居家期间，COPD患者不可放松警惕，更需进行严格的自我管理。

1.严格禁烟：戒烟是COPD患者管理的关键措施，切不可因居家无聊而再次使用烟草。

2.适度通风：冠状病毒肆虐要求我们每日通风，但COPD患者需注意保暖，切不可过度通风而使得室温过低，进而诱发急性加重。

3.均衡饮食：居家期间，不可暴饮暴食，也不可少吃不吃，需注意均衡饮食、增加营养，保证每天肉奶蛋及蔬菜水果的摄入量。

4.适量运动：长期居家不动，会导致体力下降，COPD患者要注意适量运动，每天运动4-5次，每次保证10分钟。

5.呼吸锻炼：COPD患者居家期间不可忽视呼吸锻炼。常见锻炼方式有腹式呼吸和缩唇呼吸。腹式呼吸法是通过横隔活动来增强肺部通气量，COPD患者一手放在上腹部，呼气时腹部下陷，稍加压力，吸气时上腹部抗此压力，腹部徐徐隆起，每天3到5次，每次3分钟。缩唇呼吸是患者闭嘴经鼻吸气，缩口唇吹口哨样缓慢呼气4至6秒，缩唇呼吸可与腹式呼吸一起应用。

6.家庭氧疗：长期氧疗能提高COPD患者动脉血氧分压，改善缺氧组织的功能，减轻心脏负荷。对静息状态下严重低氧血症的患者推荐持续低流量吸氧，1-2升/分钟，每天15小时以上为佳。血氧浓度的目标值为88-92%。

7.规律用药：遵医嘱规律用药是减少COPD急性加重的关键，居家期间，无法按时复诊，但规律用药必须保证。(崔敏)

问：慢性阻塞性肺疾病患者因病情急性加重去医院就诊前，可采取哪些措施来缓解症状？

答：慢性阻塞性肺疾病患者出现症状急性加重时，应当尽快去医院门诊或急诊，当前新冠肺炎形势严重，也可通过正规互联网医院就诊，及时接受病情评估与治疗。在去医院前，患者可适当采取一些措施以暂时缓解症状。

(1)吸氧：当出现胸闷、呼吸困难加重，口唇紫绀时，应立即低流量(1~3升/分钟)吸氧，因高流量吸氧可造成二氧化碳潴留，甚至可能出现肺性脑病和昏迷，故应避免高流量吸氧。

(2)适当使用化痰药物：慢阻肺急性加重时往往伴有感染，可出现痰液变稠不易咳出，堵塞支气管，加重呼吸困难的症状。因此，适当应用化痰药物，如氨溴索、溴己新、乙酰半胱氨酸、羧甲司坦等，并适量饮水，使痰液稀释，易于咳出。家属可协助拍背促进痰液排出。

(3)快速起效支气管扩张药物：可使用沙丁胺醇气雾剂(万托林)紧急缓解气喘症状突发，但需要按照医师或药师指导的用法、用量使用，每天最大的给药剂量为4揿，每次2揿，不可超剂量或短时间内多次反复使用，否则可能导致严重的心率失常等严重不良反应。(王小华)(记者 战钊 )