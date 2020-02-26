家长被气到胃痛怎么办？

受到新冠肺炎影响，广医二院互联网医院在线复诊受到了市民的热捧，每次放号都被秒完。近日，一位姓关的妈妈抢到了“头位”，她通过在线视频告诉医生，出现了“腹胀、腹痛、嗳气症状”。医生一看，原来她既往存在慢性胃炎病史，再细问，原来近日10岁的孩子线上开学，线下辅导，过于操心——一生气，症状就出现了！

据了解，2月17日，是学校原定的开学日，由于疫情影响，改成了网上开学。这下关妈妈操碎了心，孩子网络卡顿上不到课，老师点名接不上龙，在学习群里乱说话被批评，练习没做作业没交，学到一半自己打开×奇艺看动画片去了。着急的关妈妈终于急出了病。

线上接诊的消化内科何淦清主治医师称，这些症状跟我们的情绪有一定关系。在愉快的、积极的情绪状态下，消化腺分泌以及胃肠蠕动正常，有利于实现正常的消化功能。而当处于愤怒、焦虑的情绪状态下，容易引起幽门括约肌功能紊乱，并且胃液分泌增加，胃内酸度过高，从而导致上腹部疼痛、腹胀、反酸、嗳气症状，除此之外，还可引起腹部不适、排便习惯改变。甚至胃-食管反流病、消化性溃疡、肠易激综合征等疾病都与情绪有密切关系。

何淦清提醒，胃是情绪器官，即便烦恼的线上开学季来临，我们也要保持良好的情绪状态。如出现上述症状，大家也不必过于担心。积极调整情绪状态，必要时对症服药缓解症状即可，如出现严重症状难以缓解，建议及时就医。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡 陈丹丹）