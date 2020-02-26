新冠肺炎核酸检测假阴性率为何这么高

新冠肺炎疫情发生以来，关于核酸检测假阴性率过高的话题，一直是各方关注的焦点。有报道称，以荧光定量RT-PCR作为检测手段的新冠病毒检测的阳性率目前仅有30%—50%，导致奇高的假阴性率。

导致假阴性率发生的原因很多。2月22日，南京大学模式动物研究所发育生物学与遗传学教授赵庆顺接受科技日报记者独家采访时指出，依据有关机构发布的指南，核酸检测前需将采集到的样品进行56℃灭活，这极有可能使新冠病毒核酸被降解，从而导致不能被正常检出，最终提高了假阴性率。该研究成果《病毒核酸提取前的高温灭活过程显著降低可检出病毒核酸模板量》，已在中国科学院科技论文平台预发布。

56℃灭活可能导致病毒核酸被降解

2019新型冠状病毒的遗传物质是单链RNA。因此，科研人员的目标是在患者身上找到新冠病毒的RNA。这也是临床诊断金标准。

目前，临床检测主要采用荧光定量RT-PCR试剂盒检测。该方法是将标本中的特定RNA序列逆转录后进行扩增，经过30次以上扩增后，病毒基因片段达到一定数量即可进行可视检测。

“理论上，哪怕模板只有1个病毒，就有可能被检测出来。”赵庆顺说，科研实践中，在模板（病毒）量大于100个的情况下，扩增结果就会非常稳定。

但是，赵庆顺在网络上看到一个教学视频，不禁心生疑虑。该视频由北京协和医院和北京市卫健委联合制作。视频3分08秒至3分40秒显示：在制备核酸模板前，需将采集到的样品在56℃条件下进行30分钟病毒灭活。

记者在中华医学会检验医学分会发布的《2019新型冠状病毒肺炎临床实验室检测的生物安全防护指南（试行第一版）》中也看到：核酸扩增前，可以对标本先行消毒。包括56℃孵育30分钟，加蛋白酶K。

中华医学会检验医学分会发布的《新型冠状病毒肺炎病毒核酸检测专家共识》中，明确指出需将样品56℃孵育至少45分钟或更高温度进行灭活。

记者通过采访确认，绝大多数检验医师均按照上述规范，进行56℃条件下时间不等的病毒灭活，然后才制备核酸模板。

这样做带来的问题是，病毒RNA极易被核糖核酸酶降解，因为这种酶在60℃时活性最高。核糖核酸酶来自两方面，一是样本细胞内，二是采集、保存、运输过程中的外来污染物。

进行灭活处理是出于生物安全的考虑

“进行灭活处理是出于生物安全的考虑，保护从事检测的工作人员不被病毒感染。”赵庆顺说。

正是出于这方面的考虑，国家卫健委发布的相关文件中，明确要求对标本进行灭活处理。

北京协和医院制作的教学视频以及中华医学会检验医学分会发布的《防护指南》和《专家共识》，依据正是来自国家卫健委相关文件，包括《新型冠状病毒实验室生物安全指南（第二版）》《新型冠状病毒肺炎实验室检测技术指南（第三版）》等。

但是，记者查询了国家卫健委相关文件，其对于病毒灭活的具体方法并未做出明确规定，只是笼统地要求：感染性材料或活病毒在采用可靠的方法灭活后进行的核酸检测。

赵庆顺进一步查阅了美国疾控中心、香港大学公共卫生学院以及华大基因发布的核酸检测说明，也未发现56℃灭活这一步骤。

病毒核酸降解对检测结果影响究竟有多大

记者在采访中发现，不同人士对这个问题的回答泾渭分明：

来自疾控部门、中国医学会检验医学分会、相关医院检验医师的看法是，不会对检测结果有太大的影响。而赵庆顺等专家认为，核酸提取前对人体样品进行高温杀毒处理，可能是导致新冠病毒核酸检出假阴性率过高的重要原因之一。

赵庆顺以猪流行性腹泻病毒（一种冠状病毒，来自活疫苗）为模型开展了高温灭活对病毒可检出量影响的研究，结果表明：保存在普通等渗溶液（Hank’s液）中的样品经56℃孵育30分钟，导致样品中可检出的冠状病毒模板减少一半，如果以92℃孵育5分钟，则可检出的冠状病毒模板损失96%以上。

“理论上，不排除新冠病毒的目标RNA片段在56℃以上高温灭活中不易被降解的可能。”赵庆顺坦言，“但我宁愿自己的判断是错的，也不希望因为某个细节考虑不周而导致检测结果出现假阴性。”

另外，不同品牌的样品保存液，也会对检测结果产生较大影响。赵庆顺在实验中发现，在56℃30分钟条件下，采用南京诺唯赞研发的R503保存液存放猪流行性腹泻病毒样品时，病毒核酸的可检出量是对照组（Hank’s液）检出量的3倍；而如果是92℃5分钟灭活，则检出量是对照组的42倍。

中华医学会检验医学分会主任委员王成彬教授在撰文回应核酸检测假阴性率较高现象时也指出，不同提取试剂对最后提取到的核酸数量和质量可能存在差别，从而直接影响检测结果。他建议，对于某些高度疑似病例，或检测结果难以确定的病例，建议用2种以上试剂进行检测、验证。

“假阴性意味着漏检，不仅会导致临床中对疑似患者不能快速确诊，而且会使漏检者成为潜在的病毒传染源。”赵庆顺为此提出建议，一是尽量使用无核糖核酸酶污染的样本采集管，二是将标本放置在可保护病毒核酸免受高温灭活损坏的样品保存液中，从而确保样品RNA从保存、运输到高温灭活等得到全程保护，尽最大可能保证用于临床检测的核酸质量，减少病毒核酸可检出模板在核酸提取前的人为损坏。（本报记者 张 晔）