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国家卫健委：采取三方面措施 防控疫情防止蔓延

2020年02月25日17:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月25电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华表示，目前要采取三方面措施做好疫情防控，防止疫情蔓延。

贺青华介绍说，首先是全力做好北京疫情防控工作，抓好“外防输入、内防扩散”两大环节，充分发挥严格进京管理协调机制作用，加强京津冀地区联防联控，尽最大可能切断传染源、切断传播途径；

其次，坚决遏制湖北周边及有关重点省份确诊病例上升势头。按照“外防输入、内防扩散和局部暴发、分类指导”策略，阻断疫情蔓延，储备医用物资和人员。落实主体责任，做好各单位、商务楼宇、建设工地等防控工作，及时应对风险。周边省份要主动与湖北建立起省际间联防联控机制，既要防止湖北疫情向周边省份蔓延，也要做好对湖北的物资、人员援助及交通保障。

三是防止全国其它地区疫情反弹，尽快复工复产。以县域为单位，实施“预防为主、外防输入、内防局部扩散”策略。督促落实企事业单位、大中小学、幼儿园、养老机构、医院等防控方案。严格对农村人群聚集公共场所清洁、消毒和通风，加大对农贸市场整治力度，严防疫情在农村扩散传播。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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