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工信部：将一对一解决产业链配套企业复工复产难题

2020年02月25日17:18 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月25日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，对于配套企业不复工影响整条生产链的问题，工业和信息化部产业政策与法规司二级巡视员舒朝晖表示，最近工信部重点聚焦了医疗器械、化肥、乳制品、汽车和机电等领域，根据大企业相关诉求，梳理了产业链配套企业名单，要求各地分区分级采取一对一措施，协助解决好物资保障和已出台的金融、税收等措施落地。

舒朝晖说：“这两批名单共涉及25个细分行业，对应51家大型企业，产业链配套企业938家，分别落在全国25个省市区。我们将每日跟踪名单上企业复工复产动态变化，及时和地方沟通，共同解决存在的困难和问题，推动企业复工复产。”

舒朝晖还提出：“下一步，将按照工信部出台的《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》统一部署和要求，进一步对接企业需求，解决信息不对称和精准帮扶问题，持续推进大企业及产业链配套企业协同复工复产，加快产业生态修复。”

(责编：欧阳易佳、李栋)


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