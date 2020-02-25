亲爱的你，听我说——为逝去的战“疫”人而语

【编者按】新冠肺炎疫情发生以来，医务人员一直是面临危险最大、抗疫精神极强的一个群体。他们挺身在前，奋战一线，用天使的无疆大爱救治患者，用医者的浑身解数抵挡疫魔，付出了极大艰辛，有的甚至献出了生命。这篇作品的作者是武汉大学人民医院的护士张培，她也是因为感染了新型冠状病毒正处隔离期的一线医务工作者，她从新闻报道中得知有的战友在战“疫”一线牺牲，情不能抑，倾心成文，以逝者口吻写就这篇书信体散文，生动展现牺牲战友的家国情怀，读来让人泪目、让人感奋。

亲爱的你，听我说

嗨，亲爱的武汉，你现在还好吗，对不起，我食言了，没能和你一起并肩战斗到最后，但你是英雄的城市，这小小的病毒怎能将你击败，你要快点好起来，好让武汉的樱花重新盛开。虽然我离开了，但是我有那么多的兄弟姐妹和战友，他们会一直陪着你打赢这场战役。你要答应我，让我在美丽的另一边重新看见你挂满微笑，好吗？

嗨，亲爱的爸爸妈妈，对不起，瞒着你们上了前线，一直没能告诉你们，我好想你们。虽然我不在你们身边了，你们千万不要哭泣，不然，我会伤心。你们不是也经常告诉我吗，生命的尽头不是死亡，我只是换个方式陪在你们身边，想我的时候可以看看我的白大褂，那是我一生的挚爱。其实，我很自豪，因为我听见别人叫我英雄，所以，我希望你们也能为我感到自豪，好吗？

嗨，亲爱的宝贝，对不起，不能看着你一点点的长大。在妈妈眼里，你是最优秀的。妈妈去了一个很远的地方，在那个地方，会一直守护着你。你最喜欢的不是画画吗，想妈妈的时候，就画出妈妈的样子，你是一个听话的孩子，我不在的时候你要听爸爸和爷爷奶奶的话，要学会孝顺，学会感恩，知道吗？答应给你买的芭比娃娃，要食言了，但我希望你可以做一个没有烦恼的芭比娃娃，健康成长，好吗？

嗨，亲爱的，对不起，让你一个人承担起家里的一切。说好的两个人一起走到最后，但你知道的，我总是喜欢跟你耍赖，所以你这次就当我耍了很久的赖吧。没有我的生活，你要学会开心，我最幸运的事情就是遇见你，我希望你找到自己喜欢的另一半，生活仍要继续，不是吗？不要哭，你是一个男人，怎么可以哭，我跟你说的，你答应我，好吗？

嗨，亲爱的姐妹，看着你们抢救过来的一个个生命，真为你们自豪。我或许太笨了，这次竟然被小小病毒击败了，但是你们比我聪明，一定可以打败它，你们不要哭泣，我一直会在旁边为你们加油，好姐妹们，这次真的要告别了，还有很多很多话，来不及跟你们讲，但我想说的，你们都知道，我愿意用我最后一丝力气，为你们挡在疫情之前。最后，答应我一件事，一定保护好自己，你们保护好自己，才能救更多的人，好吗？（本文由中国研究型医院学会提供素材）