黑龙江防控形势依然严峻

2月23日，黑龙江省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部召开专题视频会议。会议强调，根据当前疫情防控工作要求，全省社区、村屯一定要管住，特别是哈尔滨市必须要把各项严格管控措施落实到位。同时要严字当头，须臾不可松懈，关键是守住，现阶段一定要坚持坚持再坚持，要把措施落实到位。

会议指出，全省疫情蔓延势头目前虽然得到初步遏制，但疫情发展拐点尚未到来，防控形势依然严峻，在这个时间节点上不能有任何放松。要严格出院评估，按照程序和标准，除了对患者进行连续两次核酸检测，结果显示阴性以外，还要充分考虑临床症状消失才能够准予出院，并继续隔离14天医学观察。要着力解决集中隔离人群管理问题，对重点集中隔离场所加强监管、认真排查，严格规范做到防护到位、隔离到位、管理到位、服务到位，避免出现交叉感染。

会议强调，要做好复学返校相关准备，做到分区分级分类管理，要努力畅通网上辅导答疑，指导健康网上学习、安全网上学习，特别要关注初高中毕业年级的课业学习辅导及偏远地区贫困家庭学生的学习；为援助湖北医务人员子女教育提供特别关爱；要积极倡导师生登录龙江健康码，为复课后健康监测管理及防护做好准备；提前准备返校后的防护措施和防护备品，做到一地一策、一校一方案。要加强全省复工复产企业疫情防控管理，同时严防非复工复产人群引发聚集性感染病例发生。（记者董宇翔）