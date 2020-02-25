“微易保险师”为浙江高速交警捐赠保险保障

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，浙江高速交警全面强化高速安全防控，24小时运转，全力维护了浙江良好的高速交通秩序。为支援奋战在前线的广大高速交警，以实际行动响应银保监会提出的“向抗击疫情一线的工作人员捐赠保险”的号召。2月20日，“保险师”向浙江省公安厅高速交警总队捐赠了为全体高速交通民警和高速交通辅警量身定制的保额累计15亿7000万、为期一年的专属“抗疫情公益保险”，为伟大的逆行者们提供保障。对因感染新型冠状病毒而不幸身故的高速交警、辅警，每人可获得50万元赔偿。

左起：浙江省公安厅高速交警总队政治处副主任蒋玲燕；浙江省公安厅高速交警总队党委委员、政治处主任鲍国平；微易保险师CBO胡亦廷；微易保险经纪副总经理张晗。

新冠肺炎疫情发生后，“保险师”高度关注，第一时间启动应急预案，并成立应对疫情工作小组，以完善的居家办公制度，在做好内部员工防护的前提下，为客户提供良好的在线服务。此外，“保险师”积极响应国家抗役号召，始终关注社会需求，为抗击疫情提供物资支持，公司于2月6日、7日前后，分两批运送医疗物资抵达武汉，紧急驰援一线。接下来，“保险师”仍将坚定地与全国人民一道，团结一心，共克时艰，充分践行企业的社会责任担当。