马伟杭：医院正常开诊后院内感染防控九要点

新冠肺炎疫情发生以来，随着对这个新发传染病传播和发病规律的逐步认识，以及一些医院发生院内感染的沉痛教训，我们必须采取最严厉的措施来防范新冠肺炎在院内的感染传播。国家卫生健康委和各级卫生健康部门对新冠肺炎院内感染防控工作高度重视，已经先后多次下发相关工作要求的通知，要求各级各类医疗卫生机构全面做好冠状病毒院内感染的相关防控工作。特别是在日常门诊逐步开放之后，如何做好普通病人诊疗工作，避免可能的冠状病毒感染的病人造成其他病人或者医务人员的传染，是当前十分紧迫、十分关键的一项工作。深化细化做好这项工作要从9个方面入手，概况起来是“三个全、三个转、三个一”。

一、“三个全”

一是全员防。既往在院内感染的防控工作中，我们对医务人员的管理要求比较高，但是从目前出现的情况来看，除了医务人员，医院工勤人员、劳务派遣人员，以及和医院服务相关的其他人员都要加强院内感染防控意识和知识培训，要做到全员一个不拉下。比如劳务派遣工作人员，医院有没有给他们做培训，派遣的机构有没做培训，做的培训是不是符合现在管控的要求。对这些人员的培训也要切实做到不漏一人，要让所有人员学好院感控制的相关知识，弄懂其中的问题，不要书面考试，关键是要会做会防，要看能不能够把各项措施落到实处。又如，要特别关注医院环境和物品的消毒环节，不同场所的消毒要从产品选用、配制浓度、消毒时间和方式等各节点都要落实到位、监督到位。

二是全程防。各级各类医疗机构，从患者进医院门开始，针对所有就医流程，我们都必须要步步为营，要在每个环节上把防控工作做到位。必须认真梳理相关服务流程、医疗流程、生活流程、后勤保障流程，包括医疗废物处理等流程，补上短板和漏洞，形成闭环管理。做到全程防，需要我们进行流程梳理，需要医院感染管控的专业人员和相关科室的医、护、工等人员一起来讨论，把每个流程、每个环节都能够考虑到，在每个节点上都有把关的人。如医院里的陪护人员，特别是在近期返工的，或者有新来的，都要了解底数清楚，做好培训和管理工作。病人探视流程也要改进，要减少探视，固定时段探视，缩短探视时间，提倡视频探视。

三是全院防。以往我们对发热门诊、感染科、呼吸科等重点科室相对比较重视，但我们发现部分新冠肺炎确诊病人并不都是在这些重点防控科室发现的，一些是在外科、骨科、透析科、急诊科诊疗时发现的。全院防就是除了全员、全程之外，所有的临床医技科室，包括其他提供服务的部门，都要加强防控。有两方面特别要引起重视，一是目前定点医院经历疫情收治病人的实践，在医疗流程、隔离措施以及硬件设备上相对齐全，人员自我防护意识也比较强。但非定点医院，或者定点医院的其他科室，可能不没那么重视，包括一些比较特殊的科室，如血液科、老年科、透析科、肿瘤科等。这些科室一旦有病人发生感染，造成的影响和对病人救治的难度那是不可想象的，可能会造成大量的重症危重症患者，易导致高病死率发生。所以要特别重视。二是发热门诊，一些医院的发热门诊空间较小、流程有严重缺陷、设施设备也不到位，不符合建设要求，在这次仓促防疫战中，暴露出严重的院内感染风险隐患，这一次必须要下决心改造。传染性疾病防控是一项长期的工作，必要的硬件设施设备要尽快配备到位，医院要主动寻求当地政府和上级主管部门的支持，尽快把发热门诊改造好，这是重中之重的任务。如果因为医院发热门诊不到位而造成院内感染问题的发生，必须追究责任。

二、“三个转”

一是转变医疗服务的提供方式。从这次疫情危机中寻找医院发展和转型的机遇，寻找医疗卫生体制改革的机遇。充分发挥“最多跑一次”、互联网医院、网络服务的作用。各级医保部门已经探索开通了网上直接支付，应该借此机会，把互联网医院办得更加规范，能够吸引更多的病人。可以通过网上解决的问题在网上解决，形成网络就诊、支付、药物配送一条龙服务，这是我们医院未来发展的非常重要途径。把握发展的机遇，促进医院转型，充分发挥医联体、医共体的作用，促进分级诊疗。在转变医疗服务的提供方式中，还要充分发挥好网络的延伸辅助服务功能，加强网上预约服务，把“健康码”和相关的医疗服务进行对接整合，使一些前端的医疗服务能够在网络上更好的实现，让我们的服务流程更加简化，门诊不再那么拥挤，目的是减少病人在医院的停留时间，减少院内交叉感染的机会。

二是转变保障方式。医疗一线的保障，如医疗物品的配送问题，生活的保障，如病人的餐饮、员工的就餐等，还有院外的一些配送，尽量减少中间环节。医院也可参考一些简便有效的做法，如员工用餐采用定时定点分餐制，用餐时做好有效间隔，保持距离不交流。医院要根据实际情况，采用机器人小车、院内轨道物流等多种方式，根据防控工作的要求，在做好院感防控的同时做好医疗相关的保障工作。

三是转变防护方式。随着对新冠肺炎疾病认识的提高，在全员戴口罩的基础上，要结合工作实际转变防护方式。除了发热门诊等要求提高防护等级，其他一些科室也应当根据需要适当提高防护等级，比如呼吸科，还有一些需要近距离接触的治疗，如做胃镜，做气管镜，眼科检查，口腔科做治疗等，不仅需要戴N95口罩，必要时还要戴面屏、防水隔离衣等，类似这些科室都不能掉以轻心。根据不同科室，不同操作，不同流程的工作性质和防护要求，采取一科一策、一案一策、一事一策，科学防护，但也不提倡过度防护。医院要动员全院员工，包括医务人员、后勤人员、工勤人员、安保人员等，大家共同来找防护当中漏洞，形成医院比较完善防控策略。同时要强化监督，对重点科室要设监督岗，安排监督员，对进出的每个人的穿、脱防护用品做好监督指导。其它科室，有近距离操作或治疗的时候，也需要设监督岗，检查口罩戴得适不适合，防护是否到位等。医院内应设立巡回监督员，对医生、护士、工勤人员，也包括病人及病人的家属、陪客等防护是否到位进行检查，把防护工作真正做到位。

三、”三个一”

一是“一号通”。医院某个科室或某个医务人员发现有新冠肺炎相关的一切可疑情况，或者有疑似病人的时候，应该有一个快速的处理机制。医院要建立一个唯一专用电话号码，一旦有情况随时报告，7天24小时全天候有人值守处理，必要时直接向院长汇报，及时进行处置。不能让医务人员在层层汇报过程中延误时间，在当前特殊情况下，根据新型冠状病毒特传染性极强的这种状况，建立院内“一号通”很重要。

二是“一册明”。我在许多复工的企业里，看到工人人手一本小册子，里面是新冠肺炎基本知识和如何做好自我防护和内容，通俗易懂。我们医院也要做到这样，把所有的文件要求尽可能转化成要点和流程图，人手一册。医务人员的内容可以比较专业，工勤保安及辅助人员的可以通俗一些，图文并茂，让大家都清楚工作中和吃住行该怎么注意防护，还可以提供遇到问题需要咨询服务的热线电话号码等。

三是“一码进”。要借助“”健康码”做好防控工作。健康码是依托大数据支撑和人工智能的研判而形成的，目前全国也正在统一构建中。各级各类医疗机构的日常医疗工作正在逐渐恢复，门诊量也在增加。“健康码”也可以说是一个简易门禁，要加强进入医院人员的管理，有些医院有多个进口，要进行统一管理，在固定的几个口子进出，出示“”健康码”，并加测体温。遇到黄码或红码的患者，要多一份警惕，要引导患者到一个相对独立的区域进行诊断和治疗，同时做好防护。

浙江防疫战取得了阶段性成绩，但我们丝毫不能松懈，要继续实行史上最严厉的医院感染管控举措。各级卫生健康部门要把防控的要求贯彻落实到所属的所有医疗机构，不论大小，不论公立民营，包括诊所，包括医养结合机构，都要加强新冠肺炎的医院感染防控工作。各级医疗机构要根据当地的疫情防控形势和防控要求，结合病人医疗需求和医院防护具体情况，评估开展相关诊疗工作，适时有序放开常规诊疗项目。新冠肺炎院内感染防控工作是对我们的考验，希望大家能够认真做好这项工作，这不仅是对我们自己医务人员的保护，也是对病人对所有群体的保护。我们要从大局出发，按照“量化、细化、闭环管理”的要求，把新冠肺炎院内感染防控工作做实做好。

（本文根据作者在浙江省新冠肺炎院内感染防控和医院管理工作电视电话会议上的讲话整理 原文刊发于《中华医院管理杂志》）