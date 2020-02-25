离开电子屏幕，让孩子看向更广阔世界

一场突如其来的新冠肺炎疫情，不仅改变了中国人原本喜庆热闹的传统过年方式，对孩子们来说，也改变了他们在校集体上课学习的传统方式。因为疫情尚未结束，为了师生们的健康和1亿多学生的学习不受影响，教育部门利用网络平台，倡导“停课不停学”，各学校也开设了海量免费网课，用线上教学来弥补孩子们因为假期延长所耽误的正常功课。这种突破空间局限的线上授课模式在广受欢迎的同时，家长们的担忧也随之而来：一天四五个小时对着手机、电脑或IPAD等电子屏幕，孩子们的眼睛怎能承受如此之重？

众所周知，长时间近距离用眼和经常使用电子产品，是导致近视的最大祸首。我国原本就是近视大国，据国家卫健委公布的数据显示，2018年我国儿童青少年总体近视率为53.6%，且整体有低龄化趋势，其中6岁儿童近视率14.5%，小学生近视率36%，初中生近视率71.6%，高中生近视率81%。非常时期，密集的网课是否会影响孩子们的视力健康？

多年来，为防止儿童青少年近视率不断升高，有不少专家都强烈呼吁“孩子10岁以前应该少用电子产品”。如何在不影响孩子视力的前提下顺利完成网络学习？一些眼科专家给出了破解良方，诸如控制时间、正确光照、保持距离、多晒太阳、眺望远方、充足睡眠、食疗营养、适当运动等，均成为保护孩子视力的组合“方剂”。

但专家也提醒，线上学习只是应对疫情的短期行为，保护视力、预防近视，这是需要孩子和家长一起长期努力的事情。非常时期，家长更应督促孩子严格注意用眼卫生，管控好使用电子产品的时间，引导孩子在上完课后将注意力转移到其他感兴趣的事情上。同时家长们也要以身作则，减少在孩子面前玩手机、IPAD的时间，与孩子多一些情感互动，给予孩子更多精神陪伴，以帮助孩子们更科学有效应对目前的特殊学习。

正所谓“鱼与熊掌不可兼得”，想真正保护孩子的视力健康，还需尽量让孩子少用或远离电子产品。孩子的健康应该放在第一位，除了网课，不妨多开辟一些渠道解决疫情期间孩子们的学习需求，比如多阅读纸质文学作品、让孩子尽量把电子文档打印成纸质再学习或写作业、像安排文化学习一样布置每日体育作业、每日安排督促孩子做眼保健操、组织孩子自学+老师集中答疑等等。重要的是：让孩子们的眼睛可以离开电子屏幕，看向更广阔的世界。（闻唱）