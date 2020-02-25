疫情期间上网课，孩子视力咋保护？

近年来，我国儿童青少年近视防控形势严峻。据国家卫健委公布的数据显示，2018年我国儿童青少年总体近视率为53.6%，且整体有低龄化趋势，其中6岁儿童近视率14.5%，小学生近视率36.0%，初中生近视率71.6%，高中生近视率81.0%。为防止儿童青少年近视率的不断升高，有不少专家和教师强烈呼吁：“孩子10岁以前应该少用电子产品”。然而一场新冠肺炎疫情的突袭，却让网课成了这个寒假和延期开学期间孩子们学习的必修课。

“停课不停学”在家上网课，家长普遍担心孩子视力

疫情期间，各地均响应教育部门“停课不停学”的号召，纷纷开始利用网络授课，从小学到大学，甚至一些幼儿园也紧跟“潮流”，将孩子们统统召集到电子屏幕前。

“从早上9点到下午4点一共安排了数学、语文、英语、物理、生物等6门课，每节课45分钟，中间仅休息10分钟，下一堂课又开始了。一天下来，孩子要在电脑、IPAD或手机屏幕前看四五个小时，再加上作业也多是通过手机提交，孩子的眼睛非常疲劳。”高中生家长刘女士在对中国妇女报·中国妇女网记者展示孩子网课课表的同时，语气中充满担心：“这么长时间盯着电子屏幕，能不影响孩子视力吗？”

李女士的女儿读小学六年级，从上个学期视力已经开始下降，医生再三叮嘱要多参加户外活动，减少长时间用眼。李女士担忧地说：“现在孩子整天在家，已经没有啥户外活动了，再这样上一天网课，估计视力要直线下滑了。”

记者注意到，像这两位妈妈这样担心“孩子没开学先近视”、犹豫“是保证学业还是保护孩子眼睛”的家长并不在少数。

在首都医科大学附属北京同仁医院副主任医师赵阳看来，家长的担心不无道理。“疫情期间向我微信咨询孩子眼睛问题的朋友不少，主诉大多是：频繁眨眼，揉眼睛，眼睛疼。以上症状80%的原因都是因为困在家中，孩子看电子产品的时间明显延长，用眼过度导致的干眼症。”赵阳说。

距离教育和时间控制，对预防近视很有效

“我们都知道，长时间近距离用眼，是近视发展的主要原因，孩子长时间写作业、使用手机、IPAD、电脑等都很容易伤眼睛。”赵阳表示，虽然许多眼科专家都呼吁减少儿童手机、电脑、IPAD等电子屏幕的使用，但在实际生活中，特别是这次疫情所带来的“居家隔离”，想做到这一点真的太难了。

“当禁止不可能时，学会控制就相当重要。”赵阳认为，“引导孩子把握正确的近距离用眼方法，远比杜绝孩子使用电子产品更有可行性。”

赵阳的女儿从3岁开始，就在IPAD上看绘本、动画片，除此之前，赵阳还给她报了识字、数学等早教。虽然妻子对他的做法充满质疑，担心孩子会近视，可几年下来，孩子的视力发育一直很健康。之所以如此放心让孩子接触电子产品，是因为赵阳更倾向于培养她科学用眼的习惯——距离教育和时间控制。

他告诉记者，“女儿每次使用IPAD时，我都会让她伸直胳膊：屏幕必须在伸直的胳膊之外，这样做是为了确保孩子33cm的用眼距离。”赵阳说，“这是减轻眼睛负担、科学防控近视的一个很重要数字，对于延缓孩子近视的发展至关重要。”

赵阳强调，控制距离同样适用于小学生写作业、绘画等场景，可使用桌面挡板、坐姿矫正器以及一些高科技的坐姿感应报警器等，来矫正孩子的不良坐姿。

上网课遵循用眼“三律”，可减缓对眼睛的伤害

赵阳还给出了在家上网课的详细用眼指导，照方去做可在一定程度上保护孩子眼睛。

缩小屏幕与背景光差。屏幕的亮度和房间背景光相差太大，容易引起眼睛的疲劳。建议屏幕和窗户是侧向，屏幕光线不要太亮，晚上看屏幕要在房间里放有背景光源。

休息眼睛要在自然光线下。每看完屏幕30分钟，眼睛要休息10分钟。这个休息要在自然光线下远眺，或者轻闭眼睛做一下眼保健操。家长也可以陪伴孩子玩10分钟远眺的游戏比如投飞镖等，或让孩子在阳台、窗户边远眺10分钟。

每天晒晒太阳。每天户外活动2小时，是医学界广泛认可的延缓儿童青少年近视的方法之一.然而疫情居家期间，如何让孩子保持户外活动时间呢？赵阳建议，每天多晒晒太阳。太阳光能刺激多巴胺含量，可起到延缓近视发展的作用。疫情期间可以选择在自家阳台或院子这样阳光能照射到的地方晒太阳，每天至少2个小时。“可在阳台、窗边模拟户外的‘强光照’环境，同时多看看远处，增加睡眠和休息，这些做法对缓解近视都是有帮助的。” 赵阳说。（记者 周韵曦）