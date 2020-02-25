家庭变课堂，用眼卫生最重要

由于新冠肺炎疫情尚未结束，广大青少年要通过网课进行新学期的学习，难免会增加用眼过度导致近视或近视加深的风险。孩子居家上网课如何保护视力？近日，中国妇女报·中国妇女网记者为此采访了南京市妇幼保健院儿童保健科主任、南京市儿童保健所所长童梅玲。

作为中国妇幼保健协会儿童眼保健专业委员会常委、儿童视觉康复与训练学组组长，童梅玲解释说，荧光屏上的强弱光和闪烁画面刺激儿童视觉环境，使儿童睫状肌长时间处于紧张状态，易产生痉挛，导致儿童视力下降，形成近视。非常时期，网上授课也是不得已而为之，此时家长更要监督孩子注意用眼卫生。

非常时期更要注意最基本用眼卫生。童梅玲提醒，不良读写习惯是近视危险因素，写字时歪头、握笔时指尖距笔尖近（＜2厘米）的青少年近视患病率较高。①应培养孩子良好读写习惯，姿势要端正，做到“三个一”：握笔指尖离笔尖一寸（3.3厘米）、胸部离桌子一拳（6～7厘米），书本离眼一尺（33厘米），不在行走、坐车、躺卧、趴着时学习。②保持阅读环境中适宜的光亮度和对比度，照明应无炫光或闪烁，不要在灯光比较昏暗的厕所等环境下看书，也不要在光线太强环境中看书、写字。“家长还应教育孩子不要用脏手揉眼睛，毛巾、脸盆要专人专用，毛巾应常用开水煮沸消毒，放在阳光下晒干。“童梅玲说。

严格控制近距离用眼时间。童梅玲强调，尽量使用纸质阅读代替电脑、IPAD、手机，严格控制孩子近距离用眼时间。看电视每次少于30-40分钟，每日可以看1至2次，看电视距离至少3米以外，最好是在电视屏幕对角线5倍长度的距离看电视。儿童使用电子产品的原则：<1岁和1岁儿童不建议使用电子屏幕；2岁以上儿童，在久坐不动时看屏幕时间控制在60分钟以内；非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。年龄越小，连续使用电子产品时间应越短。

远眺远处某一目标放松睫状肌。疫情期间，虽不能多到户外活动，远眺也是放松眼睛的好办法。“孩子可凝视5米以外远方的一个具体目标，要努力去看清它，最好是绿色目标，这样可放松眼部睫状肌，让其休息。” 童梅玲建议，近距离用眼（iPad、电脑、看书、写字、画画、玩乐高、弹钢琴等）30-40分钟后，应休息远眺放松10分钟。

保证充足睡眠和均衡营养。童梅玲说，孩子充足睡眠状态下，眼部肌肉能充分放松，最易消除眼睛疲劳。每日作息时间应规律，保证孩子每日8至10小时充足睡眠。

同时，儿童青少年要合理均衡饮食，每天饮水不少于1500毫升，多吃富含Vc和Va的水果蔬菜，少吃甜食，多吃硬质食品，因为咀嚼被誉为另类“眼保健操”。如果接触日照较少，也可每日补充10微克的维生素D3。（记者 茹希佳）