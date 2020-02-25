宅家护眼良方：室内运动＋眼保健操

2月21日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌针对在家上网课孩子如何合理用眼、保护视力给出了7条建议。除了控制上网时间、保持正确读写姿势、注意手的卫生、保证充足睡眠和营养外，魏文斌还特别强调了运动和做眼保健操是保护视力必不可少的方法。

魏文斌指出，应让孩子选择合适的室内运动，保证每日体育锻炼，通过运动缓解眼部疲劳。运动可以是在家跳操、跳绳、原地跑、做广播操、踢毽子、俯卧撑、仰卧起坐等，也可在家打乒乓球，还可以帮家长做一些力所能及的家务劳动。魏文斌说，室内活动应注意选择软底鞋，注意运动幅度和噪音，避免给邻居带来困扰。室内空间比较狭小，要避免儿童意外伤。

魏文斌特别强调做眼保健操对眼睛的益处。他说，要让孩子坚持一天做两次眼保健操，上下午各一次。最好在持续用眼后认真做眼保健操，但需注意做操前要洗手。对于佩戴OK镜的孩子来说，应坚持佩戴，不要因为减少远距离用眼就减少佩戴OK镜。

魏文斌提醒，如果家长一旦发现孩子有看物体时经常眯眼、注意力不集中、贴近物体看东西、经常歪着头看物体、频繁挤眼等现象时，需注意观察，必要时需尽早去医院确诊是否近视。因为孩子假性近视周期很短，通常只有2-3个月的时间，一旦形成真性近视就不可逆了。（记者 杨娜）