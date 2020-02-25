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宅家怕胖？坐式八段锦练起来

2020年02月25日08:41 来源：广州日报

非常时期减少外出，只吃不动腰身渐宽，如何是好？在家锻炼，中医养生操八段锦练起来！站着练的八段锦大家应该已经见过了。给大家介绍一套省中医院大德路总院重症医学科原创的八段锦序贯疗法，坐着甚至躺在床上都能做！据介绍，这套八段锦序贯疗法是该科室护理团队在国医大师邓铁涛教授养生法的基础上改编的，分为立式、坐式和卧式，可以滋阴助阳、培元补气、疏通经络、活血生津。

国医大师邓铁涛弟子、省中医院重症医学科大科主任邹旭教授介绍，中医养生操八段锦对慢病、急性病、重症等患者的正气恢复有协同作用。八段锦通过锻炼人体四肢，达到强健身体、气血流畅的效果，从而提升人体阳气以及代谢功能，增强自身对抗湿毒的能力。四肢强，阳气旺，心脏更健康。

广东省中医院心理睡眠科李艳主任表示，长时间关注疫情可能会让部分人出现焦虑、不安、失眠、厌食等应激反应，八段锦重视深慢呼吸，结合动作降低交感神经兴奋从而减轻焦虑。

（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）

(责编：许晓华、李轶群)


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