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创新技术让我们战胜疫情更有信心

杨俊峰

2020年02月25日08:37 来源：人民网－人民日报海外版

2020年的开端，突如其来的新冠肺炎疫情，给我们的生产生活带来了挑战。保障后勤大后方，驰援湖北武汉最前线，连日来，一批批医疗设备、防护装备和生活物资源源不断涌向湖北。“工欲善其事，必先利其器”，在这场没有硝烟的战场中，物资供应不出差错也是战胜疫情的重要保证。在守好物资保障阵地的战斗中，创新技术走向前台，为抗疫立下了汗马功劳，也让我们对战胜疫情更有信心。

基于自动化的创新技术加速推动了生产生活中的机器人运用的普及。在中国的许多劳动密集型制造业中，产业的发展跟人是密切相关的，人员的复工率是衡量制造业受疫情影响程度的重要指标。出于战“疫”和防止病毒传播的需要，制造业采用自动化的意愿和范围都会增加，这也会大大提高大家对机器人的认知并拓展机器人的应用场景。而精密、高效的机器人自动化生产，在降本增效的同时，又能迅速补上前线物资需求不足的缺口，为我们战胜疫情提供更充足的物资供应，从而增强我们的底气和信心。

基于大数据和云计算的智能物流在紧密连接我们的同时可以更加有效地保障物资流通。智能物流的推广运用首先保障了战“疫”前线的基础运力，人员和车辆都可以承担部分应急物资运输的功能；其次能合理统筹运力资源，把物流短链、智能、共生的理念在应急物资运输上进行充分发挥。在规避病毒人际传播风险的同时，保证了社会物资的正常流通。智能物流成为保障前线物资供应的生命线之一，不仅给了前线医务人员以信心，也在社会上传递着信心。

基于人工智能的假货识别和谣言鉴别，可以让公共服务、执法监管等力量少跑腿，减少线下排查被感染的风险。这不仅为供应战“疫”前线的物资上了一道品质保险，也能替在一线奋战的医务人员和警务人员把好关，为他们规避了被假冒伪劣物品伤害的风险。同时，及时的辟谣机制，也能帮助公众在疫情期间更好地甄别信息，在保障知情权的同时，起到稳定社会情绪的作用。

(责编：李轶群、许晓华)


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