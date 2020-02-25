统筹兼顾，实现协同联动

注重各个领域、各条战线的统筹兼顾，使得各项政策措施能够协同联动，才能实现整体目标效果

统筹疫情防控和经济社会发展，要避免一关了之、一停了之的简单化思维，增强“两手抓、两手硬”的能力

4万余名医护人员驰援湖北和武汉，19个省份对口支援湖北省武汉市以外地市，卫生防疫、药物研发、交通运输、银行金融等多个领域协同作战……疫情防控阻击战打响以来，党中央总揽全局、协调各方，将“统筹兼顾”的方法论贯穿始终，形成了步调一致、协同联动的疫情防控局面。

习近平总书记多次就新冠肺炎疫情防控工作作出重要指示，强调“疫情防控要坚持全国一盘棋”，指出“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作”，要求“各级党委和政府要按照党中央决策部署，突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策”。一方面，疫情防控是一个系统工程，单靠哪一个部门、哪一个地区力量远远不够；另一方面，需要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，这既是一次大战，也是一次大考。注重各个领域、各条战线的统筹兼顾，使得各项政策措施能够协同联动，才能实现整体目标效果。

统筹兼顾，就要抓好地域统筹，处理好局部和全局的关系，下好疫情防控全国一盘棋。从统计数据来看，当前治愈出院人数不断提升，武汉市重症患者占比已经明显降低，全国除湖北以外新增确诊病例数呈下降态势。这些积极变化令人振奋，但也要清醒地认识到，湖北特别是武汉依然面临着十分严峻的疫情防控形势，中小城市和农村由于医疗资源相对不足，容易成为疫情防控的薄弱环节。这就要求湖北和武汉继续把疫情防控作为当前头等大事，统筹做好各方面疫情防控工作。对于全国其他地区来说，要增强大局意识和全局观念，采取举措既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。

统筹兼顾，就要抓好资源统筹，处理好重点和非重点的关系，集中抗击疫情的优势兵力。连日来，全国近10%的重症医务人员资源已经投入第一线，三个院士团队、全国22个国家紧急医学救援队战斗在最前沿……举全国之力，汇聚优质资源、调集最精锐的力量，充分体现我们打硬仗的决心意志。在这个过程中，更应加强统筹调度，既要确保救援物资发放，坚持把救治资源和防护资源集中到抗疫第一线，也要确保生活物资供应，让在家隔离也不缺少生活必需品；既要落实应收尽收、应治尽治要求，也要分清重症、轻症、疑似等不同病例。抓住主要矛盾同时兼顾各个方面，统筹做好人员调配、资源分配，才能使防控工作有力有序有效推进。

统筹兼顾，就要抓好任务统筹，处理好当前和长远的关系，确保实现党中央确定的各项目标任务。新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”的出现，给一些行业和领域带来影响和挑战。但疫情的冲击只是短期的，着眼长远，就需要各级党委和政府统筹抓好疫情防控和改革发展稳定各项工作。当前有序推动各类企业复工复产还面临着哪些困难？如何缓解疫情给企业经营带来的压力、帮助中小微企业渡过难关？高等院校毕业生等群体就业工作如何开展？春耕备耕的关键时节，如何组织好种子、化肥等农资的供应？统筹疫情防控和经济社会发展，要避免一关了之、一停了之的简单化思维，增强“两手抓、两手硬”的能力，既要考虑抗击疫情的各个环节，也要提高工作主动性、系统性、创造性，尽可能减少疫情对经济社会发展的影响，确保如期全面建成小康社会。

善弈者谋势，善谋者致远。坚持统筹兼顾，实现协同联动，我们就能走活全国一盘棋、集中力量办大事，坚决打赢疫情防控阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 05 版）