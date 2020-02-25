中国国家主席习近平2月23日出席统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议并发表重要讲话，深刻分析了中国当前疫情形势和对经济社会发展影响，明确提出了加强党的领导、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重点任务和重大举措。接受本报记者采访的外国人士纷纷表示，习近平主席的重要讲话向世界传递了中国战胜疫情的必胜信心、推进经济社会发展的坚强意志，他们相信中国将取得疫情防控阻击战的胜利，也看好中国经济发展前景。

“中国对待疫情的态度和采取的举措令人敬佩”

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。习近平主席在讲话中指出，经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。外国专家学者认为，中国政府采取的防控措施有力有效，展现了出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，为世界防疫树立了典范。

“中国政府展现出的组织动员能力是全球卫生史上前所未见的，其他国家很难做到。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，中国及时遏制新冠肺炎疫情的蔓延，主要是因为有中国共产党的集中统一领导。“习近平主席的重要讲话让整个中国社会都感受到了党中央带领全国人民战胜疫情的决心。”

埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔表示：“习近平主席亲自指挥、亲自部署，中国对待疫情的态度和采取的举措令人敬佩，展示了负责任大国的担当。有中国共产党的正确领导，有中国特色社会主义这一优越制度作为保障，中国一定能战胜疫情，赢得这场疫情防控阻击战的胜利。”

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希表示，在中国共产党领导下，中国人民团结一心，全民动员，齐心协力抗击疫情。中国效率令世界敬佩。

罗马大学东方学院院长、意大利著名汉学家费德利科·马西尼表示：“在这场战斗中，中国及时采取有效措施，行动迅速有力，让我们看到了中国政府的坚定决心和卓越能力。中国树立了世界防疫的典范。”

巴西中国商贸文化发展合作协会理事罗尼·林斯表示，中国党和政府采取的果断有力措施为世界应对重大突发公共卫生事件提供了范例。中国政府展现出的科学严谨态度和纪律性，中国人民表现出的爱国心和团结力，体现了中国特色社会主义制度的显著优势。

马来西亚投资发展局局长、马中友好协会会长马吉德表示，中国政府为防控疫情采取了一系列果断有力举措，展现出战胜疫情的决心和勇气。成千上万医务工作者义无反顾奔赴疫情严重地区救治病患，令人钦佩。

“就如何在全球化的世界中应对公共卫生事件，中国在这方面开展了全新探索”

公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。习近平主席指出，要继续同世卫组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，体现负责任大国担当。外国专家学者对中国积极开展疫情防控国际合作予以高度肯定，表示愿与中国加强合作。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示：“在疫情防控过程中，中国一直与世卫组织保持良好沟通，积极与其他各国分享防疫经验，令人赞赏。”

国际抗病毒研究学会主席、比利时鲁汶大学病毒学教授约翰·内茨表示，中国是在与看不见的“敌人”作战。中国采取的一系列措施果断有力，有效遏制了疫情的蔓延，为国际社会有效应对这一全球公共卫生挑战赢得了宝贵时间。全世界医疗机构应该彼此协助，与中国共渡难关。

韩国和平与民生问题研究所所长禹守根认为，新冠肺炎疫情需要各国共同应对。中国在此次疫情防控过程中采取的措施切实有力，展现出强大的危机应对能力，也为其他国家争取到宝贵的“窗口期”。希望韩中两国加强合作、相互支持。

库恩认为，中国在全面有力防控疫情的同时，积极主动、公开透明地同国际社会开展合作和信息交流，展现了负责任大国担当。“未来，历史学家很可能会把中国抗击新冠肺炎疫情的过程，视为世界范围内遏制新疾病传播的典范。就如何在全球化的世界中应对公共卫生事件，中国在这方面开展了全新探索，历史很可能为此感谢中国。”

马来西亚病毒学家林世杰表示，正是由于中方第一时间分享新冠病毒的基因序列，全世界的科学家才能迅速开展相关研究，并进行特效药和疫苗的开发，努力在这场疫情防控阻击战中占据主动。

泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心主任唐隆功·吴森提兰谷认为，面对疫情，中国政府与世卫组织以及其他国家加强沟通、密切合作，以其担当诠释了人类命运共同体理念，为维护全球公共卫生安全作出了突出贡献。

“国际社会在这次抗击疫情过程中看到了中国的强大力量”

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。习近平主席指出，越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。外国专家学者普遍认为，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展，给中国人民和国际社会吃下“定心丸”，人们相信，中国经济社会将保持良好发展势头。

林斯表示，中国政府密切跟踪疫情发展，在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区复工复产，有序恢复生产生活秩序，加大政策调节力度，充分释放中国发展的巨大潜力和强大动能。“我们相信，中国有能力完成2020年的经济社会发展目标任务。”

澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比为中国分区分级精准复工复产的决定点赞，认为这将最大限度降低疫情对经济社会的影响，有助于促进中国经济稳定增长、保障人民生活以及中国对外经贸合作的连续性，同时也对确保全球价值链正常运转、国际市场稳定有重要意义。

“中国经济韧性强，政策调整空间大。”库恩认为，疫情结束后中国经济将实现快速反弹。

多米尼加中国问题专家爱德华多·克林格撰文指出，中国经济的韧性是其他国家不可比拟的。面对疫情挑战，中国采取的举措恰恰展示了其他国家并不具备的经济实力、建设能力和创造力。

“国际社会在这次抗击疫情过程中看到了中国的强大力量，继续看好中国的发展。”墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示。

江原规由认为，以数字经济为代表的新经济，已经成为中国高质量发展的新动能之一。“中国拥有完备的工业体系和巨大市场，经济韧性强，我对中国经济前景十分乐观。”

（本报北京、华盛顿、开罗、墨西哥城、罗马、里约热内卢、曼谷、布鲁塞尔、首尔、东京、堪培拉2月24日电 记者杨迅、郑琪、黄培昭、刘旭霞、韩硕、李晓骁、张远南、林芮、赵益普、任彦、马菲、刘军国、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 04 版）