治疗新冠肺炎，中药为啥有作用

1月27日，国家中医药管理局以临床“急用、实用、效用”为导向，紧急启动“防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”，在河北、山西、黑龙江、陕西4省开展“清肺排毒汤”救治确诊患者临床观察。结果显示，对214例患者临床救治总有效率达90%以上。

清肺排毒汤类似古代中医防疫的“大锅汤”。国医大师薛伯寿认为，治疗新冠肺炎，筛选中医药有效经方复方非常必要。早预防早治疗，能大大提高治愈率，降低病亡率，减少后遗症。

“清肺排毒汤就是对张仲景相关经方的融合创新运用。”薛伯寿介绍，新冠肺炎患者胸憋气短，虽无明显喘，其实肺闭不宣，比有喘咳更为严重。此方为麻黄汤、五苓散相合，既祛寒闭又利小便祛湿，既防疫邪入里，又调肝和胃，顾护消化功能。

河北省中医院呼吸一科主任耿立梅说，目前，有38名患者通过使用清肺排毒汤并配合西医治疗康复出院。她说，该药是由多个经方组成，具有化湿解毒、宣肺透邪的作用，目的是将疫毒之邪排出体外，不会累积在体内引起病情进一步发展。

2月19日，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》发布，在临床治疗期将清肺排毒汤单列，适用于新冠肺炎轻型、普通型、重型患者，在危重症患者救治中也可结合患者实际情况合理使用。

在武汉，清肺排毒汤已配送至江汉区、江岸区、硚口区部分社区隔离点，以及武汉国际会展中心、武汉体育馆、经开体育馆、江夏大花山等方舱医院和相关定点医院。在全国，不少省份已将该方确定为省内备案制剂，四川省已将其纳入医保。

“依据临床观察结果，国家卫生健康委与国家中医药管理局共同向全国推广使用清肺排毒汤。10个省份临床救治观察进一步证实，清肺排毒汤有良好的治疗效果。”日前，中央指导组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红表示。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 13 版）