疫情期间，特殊人群该如何健康饮食？

编者按：吃作为生存必需，一直是头等大事。新冠肺炎疫情期间，吃得好、吃得对才能更好提升免疫力，对抗病毒。那对于孕妇、儿童以及患有慢性病的特殊人群，又应该如何均衡饮食，注意营养摄入呢？

本期科普专家：陈伟，北京协和医院临床营养科副主任，主任医师

孕妇、儿童等人群该怎么吃？

新冠肺炎不挑人，谁都可能会感染，只要你个人防护没有做好，就可能会发生感染。

孕期是一个特殊的时间，前三个月是致畸发生的最高时间，而后三个月是早产出现最多的时间，所以在孕期个人防护一定要做好。第二，就是维生素D的摄取一定要保证，应该每天至少站在阳台开着窗，能够接受一点阳光，能够让自己补充一部分维生素D，每天要有20-30分钟来满足营养代谢的需求。该吃孕期维生素的可以去额外摄入一些维生素。

同时在孕期的过程中，为了防治新冠肺炎，应该进一步增加优质蛋白质的摄入，达到每天2到3两的瘦肉，1到2个的鸡蛋，1袋到2袋的牛奶以及1块豆腐，这样才能够满足孕期蛋白质的需求。

儿童同样是一个抵抗力比较低下的群体，特别是6岁以下的孩子，他的自身免疫功能还没有很好地去发展，也不能去吃太多的补品，所以儿童的免疫力一定是靠一日三餐去补充的。这个时候妈妈们就要着力去补充一些优质的蛋白质的食物，这样才能够达到更好的作用。可以给孩子买一点奶酪，既含有丰富的钙质，又含有丰富的蛋白。每天可以让他加喝一杯酸奶或者是多喝一袋奶，因为酸奶中所含有的益生菌也都是帮助我们来提高免疫功能的。这些小窍门都可以帮助孩子安全度过这样的防疫时期。

慢性病人群该怎么吃？

第一，要按时吃药。很多老年朋友，特别是已经得了慢性疾病的朋友，要加强对自己身体的监控，加强对自己身体的关注。疫情期间，应该按照医嘱，按时吃药，保证药量。

第二，越是在困难的时间越要保持生活的规律和稳定，一定要按时吃药，按时吃饭、按时活动，这样才能够达到您的一个基本的目标。

第三，不要改变自己的生活习惯。既然是慢性疾病，都不是短时期能好甚至终生陪伴的，所以整个的生活习惯不要因此而改变。不要说在防疫之前我是低盐饮食，一旦到疫情来了算了，我还是每天吃点咸菜，这样其实对于整个的慢性疾病的控制是非常不利的。不要因为防疫或提高免疫力的目标，去吃一些平常自己不吃，甚至说不该吃的东西。这一点要非常关注，一定要做好病情的这种规划。

第四，要做好病情的监测。身体越不好或者是病情越复杂的时候越要经常监测，包括血糖、血脂、血压，凡是在家能够常规测的，应检查，这样才能够保证在疫情期间做到一个长治久安。

最后就是运动的配合。每天老年人在家里面原地走走，做操、打太极，都是比较好的方式。要做个有心人，不能被恐惧所占据，要回归到常规的生活。

癌症病人怎么吃才能保证营养、提升免疫力？

癌症患者情况比较复杂，因为癌症患者本身不是因为吃得不够，而是因为有东西耗费你太多，造成的这种影响。从这个意义上来说，癌症患者本身就处于一个严重的营养不良的模型，也就是说即使吃也达不到营养的需求。

从这个角度来讲，特别建议癌症患者不论是手术治疗、放疗、化疗，还是处于癌症的康复期，一定要关注自己的一日三餐是否能满足自己的营养需求，达到足量的优质蛋白质，主食和适当的油脂。如果吃不到这个量，应该注意补充一部分营养补充剂，实际上对提升身体抵抗力是有帮助的。

有没有必要吃保健品来提升抵抗力？

首先在营养学中有一个很重要原则，但凡饮食能够保证提供的，我们不用制剂去补充。所以第一个原则还是要规划一下自己的饮食健康。第二，锦上添花的事可以做，但不要做得太过分。

举个例子，比如说维生素C我们一天吃到100毫克，这是一个老年人每天推荐的一个摄入量。100毫克是多少呢？250克左右的一个水果，比如苹果、橘子基本上能够达到100毫克维生素C的量，也就是说我们吃一个大一点的苹果或橘子，就可以满足这个需求。在防疫期间，想额外地再去补充，那么吃两个水果就能够满足了。但是如果因为身体原因，什么水果都吃不了，想用点制剂去补充，完全可以，可以去选购一点500到1000毫克的维生素C制剂，每天做一定的补充。不过这种制剂虽然补充了更高剂量的维C，但是它的营养价值绝对不如吃自然水果好。所以这个原则一定是饮食不够，再去补充才会有意义。

从这些意义上来说，只要是药物，包括保健食品，它都不同于我们的饮食。饮食你吃得再多，顶多会让你胖一点，不会造成其他的不良影响，而我们所吃的药物时间长了，吃大剂量的，都可能会影响到我们身体的健康，这就是为什么我们针对保健品要很慎重地去选用，最好在医生或者临床营养师的指导下去选择。(肖春芳)