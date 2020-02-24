专家谈“疫情下医学实验室管理的思考”

当前，新冠肺炎疫情防控工作正在持续推进。战胜疫情，需要全社会的协同努力。人民网·人民健康推出“科学防控，战胜疫情”系列访谈。

2020年2月26号（周三）15:00-16:00，首都医科大学附属北京地坛医院检验科主任王雅杰将进行直播访谈，在线讲解新冠肺炎疫情下关于医学实验室管理的思考。访谈将在人民健康APP、人民好医生APP同步推出。

专家简介

王雅杰，首都医科大学附属北京地坛医院检验科主任，主任医师、教授、博士生导师 。美国波士顿大学访问学者。所在科室入选首届白求恩式检验科。

担任北京医学会检验学分会常委，中华医学会检验分会生化学组委员，首都医科大学临床检验诊断学系委员及第一届青委会副主任委员，中国研究型医院学会生物标志物专业委员会副主任委员及青委会主任委员，白求恩精神研究会检验医学分会理事会副秘书长及感染性疾病检验与临床专业委员会主任委员，北京中西医结合学会检验医学专业委员会常委、北京市自然项目评审专家等。

擅长：实用性实验室新技术研发和应用；生物标志物筛选和应用；疾病相关蛋白质筛选和功能研究。

实验室人员加强防护的同时也不能忽视心理调节

在疫情防控中对防控有很高的要求，而且因为检验科工作的特殊性，所检测样本具有高风险性，距离病毒最近的检验人，更是冒着极大风险，极力与病毒抗争。加强个人防护的同时也要注意调节心理状态。通过紧盯防护过程中每个细节，不断优化、调整，来消除实验室医护人员的恐惧心理，稳定情绪。

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》试行第六版，与上一版本在检验医学上有哪些主要区别？

将气溶胶纳入可能的传播途径：传染源依然强调无症状感染者也可能成为传染源；传播途径中对接触传播强调密切接触也是主要的传播途径，增加了“密切”二字；没有提及消化道的传播途径……具体还有哪些检验医学上的区别呢？别忘记收看本期节目。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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