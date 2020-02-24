武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部：“部分人员可错峰出城”通告无效

人民网北京2月24日电 （记者崔元苑）据武汉市互联网信息办公室官方微博“武汉发布”消息，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告（第1８号）称，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布的《关于加强进出武汉市车辆和人员管理的通告》（第17号），系市指挥部下设的交通防控组未经指挥部研究和主要领导同志同意发布的，现宣布该通告无效。

今日，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布的《关于加强进出武汉市车辆和人员管理的通告》（第17号），在出城人员管理上称，因保障疫情防控、城市运行、生产生活、特殊疾病治疗等原因必须出城的人员以及滞留在汉外地人员（以下简称出城人员）可以出城，但要坚持错峰出城、分批实施，适时安全有序原则。中央、省直在汉单位人员出城的，由所在单位报请省疫情防控指挥部批准，并向市疫情防控指挥部通报。

对此，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部对相关人员进行了严肃的批评处理。并表示，武汉市坚决贯彻习近平总书记关于“外防输出”的重要指示精神，牢固树立全国一盘棋的思想，严格离汉通道管理，严格人员管控，严防疫情向外输出。